Cortevecchia, ok al restyling Lavori affidati, via entro l’estate "Alberi e nuova pavimentazione"

di Federico Di Bisceglie

Ora ci siamo davvero. I lavori per il restyling di piazza Cortevecchia sono stati aggiudicati. Entro l’estate inizierà il cantiere che porterà la piazza adiacente al parcheggio Borgoricco a cambiare completamente aspetto. Non solo. Nei prossimi giorni l’assessorato all’Ambiente, che ha curato ab origine il progetto che si è aggiudicato un bando ministeriale, convocherà le associazioni di categoria e gli esercenti della zona per trovare una soluzione "meno impattante" per il cantiere. Un modo, insomma, per far coesistere le legittime esigenze di tutti. Il lavoro, nel complesso, durerà 140 giorni. La vincita del bando risale ormai al 2021, quando il ministero dell’Ambiente diede vita a una gara da 850 mila euro, che il Comune riuscì ad aggiudicarsi. Poi spuntarono tre ipotesi di progetto per ridisegnare la piazza. Furono i cittadini a decidere quale scegliere (nella foto il rendering). Venne designato il piano che, tra le altre cose, prevede la messa a dimora di alberi di grandi dimensioni per garantire un’ombra rinfrescante, nuove sedute attorno alle nuove aree verdi, e fasce disponibili per le distese degli esercizi commerciali.

Alla base dei 25 nuovi alberi ad alto fusto, sarà invece ‘steso’ un tappeto di edera, realizzando così una nuova superficie green di 325 metri quadrati. Le piante e gli alberi saranno inseriti su ‘atolli‘ sopraelevati rispetto al piano strada (data la presenza di sottoservizi e fondazioni di vecchi edifici), ossia strutture a ‘tronco di cono’ che affiorano dal suolo, di dimensioni variabili. Per i percorsi pedonali è stato scelto il porfido che richiama i materiali delle altre piazze cittadine e sarà posizionato secondo cerchi concentrici. È previsto il rifacimento di tutta la pavimentazione della piazza, compreso l’asse stradale e l’adiacente parcheggio, sostituendo integralmente l’attuale superficie in asfalto con il nuovo suolo lapideo carrabile-pedonale drenante, per un totale di 2mila e 200 metri quadrati. Tuttavia, come spiega l’assessore Alessandro Balboni, ultimamente sono stati aggiunti degli ulteriori ‘tasselli’ migliorativi al progetto originario. "Abbiamo deciso di installare nella nuova piazza anche un bagno pubblico, in prossimità del muro del parcheggio Borgoricco – spiega –. Si tratta di un servizio che, in centro storico, manca da tempo e che ci sembrava giusto offrire. Non solo verrà realizzata, sempre nella nuova piazza Cortevecchia, un’isola ecologica interamente dedicata allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle attività produttive che insistono in quel quadrante".