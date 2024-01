Corti di Angelica, la svolta. Nuovi alloggi e palasport, dopo il ritiro del ricorso l’obiettivo è finire nel 2026

Tutte le opere dovranno essere concluse entro marzo 2026. La deadline per la realizzazione degli interventi finanziati grazie al Pnrr e, segnatamente, al progetto Pinqua, è rigidissima. Ma è "ferma intenzione del Comune rispettare il cronoprogramma dei lavori". L’assessore ai lavori pubblici e al Pnrr, Andrea Maggi ha una freccia in più nella sua faretra. La notizia della rinuncia da parte di Ferrara 2007 del ricorso al Tar contro la procedura espropriativa è una boccata d’ossigeno per l’amministrazione. Tra l’altro l’impegno formale assunto dall’amministrazione è racchiuso in una dettagliata email che gli uffici tecnici hanno mandato al ministero delle Infrastrutture. Nella missiva, si fa riferimento ai sei interventi finanziati grazie agli oltre quindici milioni del Pnrr. Dalla realizzazione dei 48 alloggi popolari, passando per la riqualificazione della palestra ginnastica Ferrara, la riqualificazione del palasport estense, le urbanizzazioni e le opere per riqualificare il parcheggio in via Beethoven e, infine, l’acquisizione dei terreni. Ferma restando l’opera di riqualificazione della caserma della Polizia Locale, sempre alle Corti di Angelica. I lavori su tutta l’area – che ragionevolmente partiranno dagli alloggi, dunque, stando a quanto indicato nella relazione tecnica, dovranno partire entro il 15 maggio di quest’anno e dovranno terminare entro la fine del 2025 (19/20 mesi complessivi di interventi). Solo a quel punto, si potrà procedere con i relativi collaudi che termineranno entro il marzo del 2026. Ma per l’amministrazione il valore di poter procedere su quell’area – oggetto di un’antica contrapposizione politica, rinfocolata con il voto sull’esproprio in consiglio comunale qualche mese fa – è anche simbolica. "Noi abbiamo sempre creduto nella bontà della nostra linea – spiega l’assessore Maggi – e, visto come sono andate le cose, possiamo dire che avevamo avuto ragione fin da subito nonostante le feroci polemiche che abbiamo sentito in questi mesi. Il dibattito, in fin dei conti e a fronte della decisione di Ferrara 2007 di rinunciare a proseguire nell’iter giudiziario davanti al Tar, è stato del tutto sterile". Incassati i fondi del Pinqua, ora non ci sono più ostacoli. Le procedure espropriative sono di fatto già iniziate. "Spesso – rimarca l’amministratore – ci siamo sentiti contestare da parte dell’opposizione l’assenza di una visione di questa giunta sul Pnrr. In realtà, anche il progetto Pinqua, dimostra l’esatto contrario: quella è una zona strategica che questa amministrazione riconsegnerà alla città completamente riqualificata. Già i lavori che abbiamo portato avanti alla caserma della Polizia Locale sono una chiara indicazione in questo senso". In ordine alle interlocuzioni con la società in liquidazione, proprietaria dell’area in cui verranno effettuati gli interventi, Maggi è molto chiaro: "Con Ferrara 2007 non siamo mai riusciti ad avere un confronto. Ma, evidentemente, le loro valutazioni hanno portato a una scelta che certifica la pubblica utilità del piano di riqualificazioni". Senza contare che tra Piano Frazioni e Pinqua "i due finanziamenti rappresentano il 35% del totale dei fondi ottenuti grazie al Pnrr, che superano la soglia dei 100 milioni".