"Corti di Medoro, ci hanno abbandonati"

Da lassù si vede tutto. Tiziano Tagliani, sporgendosi dal balcone dell’appartamento di Federica Vezzali (candidata in Consiglio nella lista di Fabio Anselmo), ha un’espressione soddisfatta. "Non l’avevo mai visto da questa prospettiva". Il panorama è quello delle Corti di Medoro. La rinascita, dopo il degrado. Il luogo che, come ripete a più riprese il candidato sindaco del centrosinistra Fabio Anselmo "ha inaugurato la nuova amministrazione, ma che ha realizzato la giunta guidata da Tiziano". L’ex Palazzo degli Specchi ha una storia che, nella coscienza collettiva dei ferraresi, ha la portata dell’epopea. I candidati fanno girare una locandina che ritrae l’attuale vicesindaco Nicola Lodi. All’epoca la spina nel fianco della precedente amministrazione, ritratto davanti ai luoghi degradati prima della riqualificazione, con uno striscione: "Unica soluzione, la demolizione". L’ex primo cittadino con ironia tagliente ripercorre le tappe della "folgorante carriera di Naomo, che minacciò di buttarsi dal quinto piano del Palaspecchi – ricorda Tagliani –. Mi chiamò Pietro Scroccarello, riportandomi le volontà dell’attuale vicesindaco. Ma io lo rassicurai: non si sarebbe mai buttato dal quinto piano". E, tra l’altro, puntualizza Anselmo, "ora Scroccarello è candidato proprio con Naomo Lodi, nella lista del Carroccio". L’obiettivo della conferenza stampa è quello di dimostrare che "una volta tagliato il nastro – spiega Vezzali – l’amministrazione ci ha sostanzialmente abbandonati. Questo è un quartiere che, privato di servizi e con ancora punti degradati da riqualificare, rischia davvero di essere abbandonato. Non vogliamo che le Corti di Medoro siano solo un dormitorio".

Proprio in quell’area, la nuova amministrazione ha realizzato la nuova caserma della polizia locale e l’ha candidata per un investimento di oltre 15 milioni di euro con i quali realizzare una cinquantina di alloggi popolari con Acer. "Anche di questi cantieri – rilevano Anselmo e Vezzali – non se ne vede l’ombra. Tutto è lasciato come era nel 2019". Tagliani riprende la parola e, un po’ con piglio a metà tra la memoria storica e l’amministratore soddisfatto, ricorda come venne conseguito "questo risultato". "Convincemmo un gruppo di imprenditori che valeva la pena investire su Ferrara – così l’ex sindaco – e riuscimmo a realizzare un progetto che, complessivamente, ammonta a circa 43 milioni. Il Comune, in tutto questo, non tirò mai fuori un euro. Anzi, incassò dalla società Sgr, circa sette milioni". "Qui – ricorda Tagliani – c’era uno ‘scheletro’ abbandonato da trent’anni, con i sotterranei invasi dai topi e dall’acqua. I residenti delle zone circostanti erano molto impauriti che potesse trasformarsi in un altro grattacielo e invece questo è diventato uno dei posti più belli dove abitare a Ferrara. La qualità residenziale è straordinaria". Anselmo incalza, rivolgendosi all’ex amministratore: "Possiamo dire che l’hai fatto tu, quindi?". "Se non mi mettete la cazzuola in mano", sorride Tagliani.

Federico Di Bisceglie