Cortometraggi dal mondo in gara. Al via le cinque giornate di festival

"È destinato a crescere perché spesso raccoglie autentici gioielli narrativi e si pone come piattaforma per idee nuove", questo il pensiero, a proposito di Ferrara Film Corto Festival, dell’assessore alla cultura Marco Gulinelli, il quale è intervenuto ieri mattina alla conferenza di presentazione della settima edizione di questa importante manifestazione artistica. Il festival prenderà ufficialmente il via domani, sebbene sia già operativo stasera – alle 21 al Notorious Cinemas in Darsena – con l’anteprima e la proiezione di due lavori molto interessanti e fuori concorso: un corto del ferrarese Alessandro Rocca (presentato al festival di Venezia) e un lungometraggio di animazione decisamente in linea con il tema del concorso. Già, perché l’edizione 2024 del festival, diretto da un entusiasta quanto bravo Eugenio Squarcia, è "L’ambiente è musica". Di qui l’invio alla segreteria organizzativa (Simonetta Sandri e Sara Bardella) di centinaia di "corti" da ogni parte del mondo e la conseguente scelta, "sofferta", della Giuria tecnica presieduta da Andrea Guerra e composta da Roberta Tosi, Loredana Antonelli, Ludovica Manzo e Rita Bertoncini. La giuria ha selezionato 43 opere, di cui 23 italiane e 20 straniere, provenienti dai 18 paesi in concorso. Sono tre le sezioni: "Ambiente è musica" con 18 concorrenti, "Buona la prima" con 10 e "Indieverso" con 18 concorrenti legati a produzioni indipendenti.

Anche le sedi della manifestazione sono tre: la mattina allo spazio Grisù di via Poledrelli saranno attivati i laboratori, nel pomeriggio invece i film in concorso verranno proiettati nella sala ex refettorio del chiostro della chiesa di San Paolo, dove sono anche previsti incontri-dibattito con gli autori; la sera, infine, ci si trasferirà alla sala Estense per gli eventi. Il programma, come si diceva, è fittissimo e sul sito si potrà visionare il tutto e scegliere. Dieci i premi da assegnare. C’è anche una bella giuria formata da 43 studenti di Carducci ed Einaudi. Di rilievo il sostegno, per la prima volta, dell’Ordine dei giornalisti dell’Emilia-Romagna, che con gli organizzatori ha promosso un corso di formazione per la mattinata di sabato, a testimonianza della necessità di approfondire le tematiche relative a un mondo, quello del cinema e del corto-documentario in particolare, rilevante e molto vicino a quello dell’informazione. Nell’occasione sarà ricordato Paolo Micalizzi, il collega critico cinematografico scomparso recentemente e primo direttore del Festival. Sull’importanza del tema della manifestazione – l’ambiente – si è soffermato nel corso della conferenza stampa il vicesindaco Alessandro Balboni, che ha sottolineato come la crisi climatica ci sproni alla sensibilizzazione e alla prevenzione. L’esponente di Giunta ha anche assicurato al Festival che "continuerà ad essere al suo fianco". Il cinema, d’altro canto, è "una vera magia", ha rilevato presidente di Ferrara Film Commission Sergio Gessi, una magia che "trasporta in altri mondi e ci fa avvicinare alla vita degli altri".

Difficile pensarla diversamente, soprattutto dopo aver visionato il trailer del Festival, un concentrato di immagini, musiche e parole sapientemente dosate grazie a professionalità, passione, intelligenza e tecnologie: tutto volto a scatenare emozioni autentiche. Sono inoltre molti e di rilievo gli incontri serali alla sala Estense: si inizia domani con il concerto dei Night Pleasure Hotel, seguirà giovedì lo spettacolo contemporaneo ’Male bianco’, mentre venerdì si assisterà al film ’100 preludi’ di Alessandra Pescetti e alla performance esclusiva della violoncellista Erica Picotti. Infine, sabato si terrà la cerimonia di premiazione, preceduta dal concerto di Emiliano Toso.

Alberto Lazzarini