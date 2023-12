’Cosa accade dopo Alice’, ultimo appuntamento con l’autore in biblioteca

Domani alle 18 ultimo appuntamento dell’anno con le autrici e gli autori alla biblioteca comunale "Peppino Impastato" di Portomaggiore. "Cosa succede dopo Alice", è un invito a continuare a credere nei sogni e nell’autenticità delle persone. Il titolo stesso apre lo sguardo verso cosa, appunto, accade quando si cresce e si attraversano tempeste e disillusioni. Alice è per definizione il personaggio delle fiabe che più di tutti vive la sua vita in un mondo che non c’è, sognando l’impossibile. Il lettore vedrà i personaggi della storia coinvolti tra loro a causa della protagonista che, per amore, per senso di umanità, per orgoglio si metterà in un guaio. L’aiuto di un misterioso personaggio e di un’antica profezia di quando era bambina la porteranno alla soluzione del caso. "Cosa succede dopo che sei cresciuta e non sei più la bambina che crede alle favole? – si chiede Chiara Fraternale – Succede che, come la protagonista, impari ad allontanarti da ciò che inquina, con la promessa di rimanere però fedele a quella piccola parte di te che rimane ben nascosta per coloro che davvero meriteranno di godersela. E allora inizi un po’ a godertela anche tu, alle spalle di chi in fondo quell’Alice poi la rimpiangerà forse per sempre, o forse no, chi può dirlo?". Il romanzo "Cosa succede dopo Alice" è arricchito dalle illustrazioni di Lilia Migliorisi. Chiara Fraternale fa parte del Gruppo Scrittori Ferraresi, ha pubblicato le sue poesie nel volume Sedici Poeti Ferraresi Emergenti (2007) a cura di Gianna Vancini, che ci tiene a ricordare con immenso affetto. Nel 2002 viene assunta in banca e a oggi dirige una filiale in provincia di Bologna, senza mai abbandonare la passione per la scrittura. "Cosa succede dopo Alice è il suo primo romanzo". Ingresso libero senza prenotazioni. Info: 0532-323246.