L’incidente in A13, la notte in tenda a Ferrara, la rapina a una donna: cosa ha fatto il killer del Mugello dopo l’omicidio Si tratta di un 40enne senegalese. La fuga disperata con l’auto della vittima, una guardia giurata di 45 anni, fermata da uno schianto all’altezza di Altedo. Una notte all’addiaccio, poi l’arresto per rapina. Il dettaglio che ha insospettito i poliziotti, fino alla confessione