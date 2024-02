"Cosa si intende per divertimento dei ragazzi?". Botta e risposta con l’assessora Micol Guerrini

IL DIVERTIMENTO

DEI RAGAZZI DI OGGI

Asia Barbirati ed Eleonora Deponti della 3B hanno intervistato l’assessora alle politiche giovanili del Comune di Ferrara, Micol Guerrini.

Secondo Lei cosa si intende per divertimento dei ragazzi, come lo interpreta?

"Purtroppo, non essendo più molto giovane mi posso basare solo su quello che vedo. Le nuove generazioni non sono solo dedite allo “sballo e all’eccesso”. I ragazzi sono particolarmente abili nel ricercare obiettivi realistici, nel maturare un certo equilibrio, pure in condizioni oggettivamente difficili. Spesso si impegnano nel volontariato e portano avanti iniziative sociali e culturali"

C’è qualcosa da cambiare nel divertimento dei giovani?

"Cito una testimonianza presa dal sito Iamu.it perché credo sia esplicativa di come vorrei che si divertissero i giovani del nostro territorio: ‘Oggi molti adolescenti si divertono ubriacandosi e postando foto sui social network. Ma io mi sento diversa da loro; sono più per le cose semplici, tipo una cioccolata calda con gli amici. Si sono persi i valori della vita ed è per questo che il divertimento poi si trasforma in rischio".

Il Comune di Ferrara ha progetti per i ragazzi?

"Sì molti come Area giovani per attività libere, Sonika come centro musicale, Punto di vista dentro e fuori la scuola per supporto psicologico, Osservatorio regionale sugli adolescenti per statistiche sugli adolescenti, servizio civile, allenamenti in città per combattere il disagio sociale con sport e cultura, Giovainfe che illustra diritti e responsabilità, Make together e Ragazzi digitali che sono guide per il mondo del lavoro e per quello del web".

Aumentare i luoghi di ritrovo dei ragazzi potrebbe distrarre dalla tecnologia?

"Ai giovani servono spazi sia fisici sia digitali. Non bisogna demonizzare la rete ma insegnarne un giusto uso".