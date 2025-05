’Cose che accadono sulla terra’ dalle 21

Il Cinema Santo Spirito annuncia la proiezione del pluripremiato documentario ’Cose che accadono sulla terra’, di Michele Cinque, in programma questa sera a partire dalle 21.00. Una programmazione che rientra nell’ambito della rassegna ’Documenta, testimonianze del presente, memorie del futuro’. L’evento rappresenta un’occasione unica per il pubblico ferrarese di scoprire quello che la critica ha definito "un selvaggio western all’italiana", ambientato a soli 50 chilometri dal Grande raccordo anulare di Roma, nei Monti della Tolfa. La serata sarà arricchita da un collegamento in diretta con il regista Michele Cinque, che introdurrà l’opera e dialogherà con gli spettatori presenti in sala.