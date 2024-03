Cose d’altri tempi in piazza Trento e Trieste. Il passato si scopre sui banchi della fiera

La ‘Fiera di cose d’altri tempi, oggetti da collezione e dell’artigianato’ torna nel centro storico di Ferrara per il primo weekend del mese, oggi e domani. Per questa edizione di marzo tutti i banchi di esposizione saranno collocati sul listone di piazza Trento e Trieste. A causa dei lavori di rifacimento della pavimentazione del portico di corso Porta Reno, l’allestimento degli espositori è programmato tutto sulla piazza che costeggia il Duomo e il Teatro Nuovo. L’iniziativa è in calendario per ogni prima domenica del mese e sabato antecedente, ad eccezione di agosto e di norma viene allestita tra piazza trento trieste Trieste (marciapiede antistante l’ex Palazzo della Ragione), corso Porta Reno e via Amendola.