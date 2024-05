’Cose di altre case’, tutti al mercatino

Mercatino di San Biagio. Nella parrocchia di Santa Maria Nuova e San Biagio in via Aldighieri 40, riapre il mercatino ’Cose di altre case e non solo’. Domani e domenica l’orario sarà il seguente. Mattino dalle 9,30 alle 12,30; pomeriggio dalle 15 alle 18,30. Vasto assortimento di oggettistica vecchia e nuova, abbigliamento nuovo e indossato, tende, lenzuola, scarpe, borse, bigiotteria, pelletteria, ceramiche e tante altre cose. Il mercatino è stato rinnovato. Il ricavato verrà utilizzato per le spese già sostenute dalla parrocchia. Un grazie di cuore a tutti quelli che ci verranno a visitare.