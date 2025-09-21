"Così abbiamo salvato l’osteria da Poldo"

C’è, avvolto in un cappottone, Cencio che inforca la bicicletta e sembra uscire dal muro di nebbia. Strade di provincia, grigio attorno come gli anni che sono passati, nel profumo della nostalgia e della pasta e fagioli che ti serviva Poldo. Vecchia e cara pianura, ancora così è quando arriva l’autunno a San Biagio d’Argenta. Statale 16, cemento e curve che in quel tratto si chiama via Amendola. Il bancone, i tavoli, alle pareti le foto in bianco e nero, come quella di Cencio, un omone, il sorriso beato, che non c’è più. In cornice, proprio accanto, il disegno di Poldo, così si chiama in arte – quella dell’oste – Walter Leoni, nella vita. "E io pago", il volto buffo di Totò, in un angolo, la locandina del cinema.

Un altro mondo. Locanda bar da Poldo, la veranda, i tavolini sulla strada. Resiste dal dopoguerra, quasi una bandiera nel paese di San Biagio, frazione di Argenta, a pochi metri dall’edicola di Antonella Monti, un ben chiosco nel piazzale, gente che entra ed esce con il Carlino sottobraccio. Come quello che leggono alla locanda. Poldo ha lasciato, ha preso le redini Gabriele Guarriello, il cappello, una vita da cuoco. Dodici anni tra pentole e fornelli della cucina. Poldo va in pensione, Gabriele prende il suo posto. Una stretta di mano per non far abbassare la saracinesca su una tradizione, spicchio di un paese che si affaccia sulla statale. Dall’altra parte dell’incrocio abita il professore, professore di matematica. Si chiama Augusto Fuschini, 65 anni, è stato per una vita in cattedra al liceo scientifico Montalcini di Argenta. Ancora un po’ di metri, un altro incrocio. La bandiera della pace, l’arcobaleno che pende dal balcone, i colori anche in una sciarpa appesa alla porta. Lì abita Menotti Buscaroli, che ha girato l’Italia, poeta e saldatore, scrittore e operaio che montava i tubi del palco a Roma dove è salito per un comizio Marco Pannella. "Quel quadro, è di Remo Brindisi, del maestro", indica, l’accento che qui ha la cadenza della Romagna. "Il confine è là". Sue le poesie in cornice da Poldo, un libro sul bancone. Come del resto è una poesia la storia della trattoria. Qualcuno entra, tutti girano la testa e la pagina del giornale.