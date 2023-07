"Così abbiamo sbancato il quiz televisivo"

Sono Federica 28 anni di Codigoro, Ilaria, mamma di 45 anni di Cecilia e Agnese da Bondeno, e Roberto 35 anni di Villanova di Denore, tecnici del laboratorio dell’ospedale di Cona che hanno sbancato il programma di Rai 1 "Reazione a Catena", condotto da Marco Liorni, portandosi a casa la bella somma di 57mila euro in gettoni d’oro. Una performance davvero eccezionale, nata quasi per scherzo durante il periodo della pandemia dove fra colleghi di laboratorio, ad analizzare i casi di covid, pensarono di andare a fare questa esperienza. Così i tre amici dopo il provino a Bologna, si sono recati negli studi della Rai di Napoli dove hanno registrato la trasmissione andata in onda sabato scorso. Emozionati, anche se non l’hanno mostrato, dovevano confrontarsi con i campionissimi della squadra abruzzese di "Vola, vola, vola" mentre loro, che si era presentati come i "trigliceriti", hanno dovuto cambiare ne "I Centrifugati". "Il nostro scopo – dicono i tre colleghi e amici – era quello di non fare una figuraccia per poi subire gli inevitabili sfottò di colleghi ed amici, anche perché prima trucco e parrucco, poi le telecamere e Liorni che conduce e da i ritmi della trasmissione, erano un mondo nuovo. Alla fine del gioco, quando abbiamo capito di aver vinto la gioia è esplosa, più dentro che fuori e siamo davvero felici sia perché siamo amici e colleghi molto affiatati sia perché la somma, che dovremmo ricevere il prossimo anni, aiuterà tutti e tre nei nostri piccoli, ma importanti progetti di vita".

Federica e Roberto useranno la loro parte per sistemare casa mentre Ilaria è stata "agevolata" dalle figlie che hanno già programmato come, loro, useranno la vincita della mamma". Sabato moltissimi dei loro colleghi avevano un occhio al proprio lavoro e l’altro verso il televisore per tifare e incrociare le dita affinché Federica, Ilaria e Roberto si laureassero campioni. I tre nell’arco della puntata, con Ilaria nel ruolo di "capitano", hanno dato prova di grande feeling, ma anche di ottima preparazione nell’indovinare le parole nascoste e le canzoni da scoprire. Il premio sarà comunque decurtato dalle tasse "ma per noi era importante non fare brutta figura, i nostri colleghi - aggiungono i tre campioni - ci hanno già chiesto quando pagheremo la cena a tutti, ma ci hanno anche fatto dei grossi complimenti e questo è un bellissimo dono". Non solo non hanno fatto brutta figura, ma hanno dimostrando che quando c’è affinità, simpatia e gioia in quel che si fa, si possono ottenere dei risultati insperati. Questi tre bravi giovani hanno dimostrato di essere delle persone veramente in gamba.

cla. casta.