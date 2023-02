"Così combatto l’abbandono di immondizia"

"Trovo che pulire sia più che altro una soddisfazione personale. Perché di fatto non è che risolvo niente. Raccolgo oggi e c’è chi sporca domani anche se i cestini sono vicini. Ma ho un cane paziente che mi aspetta, così quando lo porto in giro intanto raccolgo". Alberto Moro, 64 anni, anche ieri mattina era a passeggio con Ziva sulla ciclabile che collega la vecchia alla nuova stazione dei treni di Bondeno, nel tratto che prosegue da viale Matteotti. Guanti, sacchetto, pinze, si sofferma a ripulire gli spazi verdi e l’asfalto, camminando lentamente nel percorso protetto che le persone attraversano per la passeggiata. Appartiene al gruppo Plastic Free, partecipa alle uscite e alle raccolte del gruppo, ma fa questo ogni giorno anche da solo mentre passeggia per il paese, in angoli diversi e spazi pubblici. Ha appena avvolto, chiuso etichettato, un sacchetto: "Dopo aver riempito un sacchetto – spiega – lo confeziono e ci attacco l’indicazione di cosa si tratta. A quel punto faccio la foto e la invio, insieme alla posizione, rilevata dalla geolocalizzazione del cellulare, al numero di telefono che ci ha indicato l’assessore all’ambiente Marco Vincenzi. Devo dire – sottolinea Moro – che a Bondeno in questo sono molto puntuali. Al massimo in un giorno, passano due ragazzi che lo raccolgono e lo portano in discarica. È un servizio che incentiva a collaborare". Alberto Moro è da poco in pensione. Si occupava di coordinare le squadre esterne di Hera: "Già quando lavoravo mi ero accorto dell’importanza di rispettare l’ambiente e questo sguardo mi aveva aiutato – racconta –. Tanto che alla fine di ogni cantiere ci impegnavamo a lasciarlo pulito, addirittura ordinando e raccogliendo anche quello che non era nostro". C’è un tempo lento di una passeggiata con Ziva, il pastore tedesco che porta il nome di una poliziotta, che si fa impegno: "Restituire agli altri un angolo di spazio pubblico pulito è qualcosa che tutti possiamo fare – dice –. A volte viene un po’ di nervoso quando il giorno dopo passi ed è sporco di nuovo. Ci vuole senso civico che noi abbiamo perso. Credo che i giovani siano meglio di noi. Sono la nostra speranza per un ambiente più pulito".

Claudia Fortini