"Così ho bloccato la scippatrice Era mio dovere: non sono un eroe"

Non è stata solo prontezza. Sarebbe poco liquidare il tutto come prova di coraggio, di lucidità. Hassan Shahazaib, 22 anni pakistano, ha fatto molto di più, qualche giorno fa in via Oroboni (vicino a un supermercato). Ha dimostrato che il senso civico vale più di ogni altra cosa, impartendo una lezione di onestà e integrazione davvero esemplare. Tant’è che, dopo aver sventato un tentativo di furto ai danni di una signora cinquantenne, è riuscito a bloccare la scippatrice (minorenne, che poi è stata denunciata e alla quale è stata sequestrata anche della marijuana) e ad allertare la polizia locale, che è arrivata sul posto.

Hassan, come è andata l’altro giorno?

"Mi trovavo, per caso, in via Oroboni. Stavo andando a tagliarmi i capelli. Mentre camminavo lungo la strada, ho sentito a un tratto delle urla disperate di una signora che chiedeva aiuto. Mi sono fermato di colpo, per capire da dove provenissero le grida".

A quel punto?

"Ho individuato la signora che stava implorando aiuto, una ragazzina voleva strapparle la borsetta. La signora era molto impaurita. Sono corso verso di loro, mentre la ragazzina cercava di scappare, mi sonno piazzato davanti a lei. A quel punto è intervenuta la polizia locale".

Poi è arrivata la chiamata del Comune, che le ha chiesto di essere convocato e le ha espresso gratitudine pubblicamente

"Sì, sono stato ricevuto in Comune dal vicesindaco. Francamente non mi aspettavo questa gratitudine. Quando ho sentito la donna urlare e chiedere aiuto mi è sembrato naturale correrle in soccorso e bloccare la ragazza che stava tentando di scipparla. Non ho fatto nulla di speciale, ma sono contento che sia stata data importanza al mio gesto".

Lei proviene dal Pakistan, abita a Tresignana. Che lavoro fa?

"Fino a qualche tempo fa lavoravo come cuoco, ho ereditato la passione da mio padre che è pasticcere. Vivo assieme alla mia famiglia, ai miei fratelli e alle mie sorelle. Attualmente sono disoccupato, ma sto cercando da lavorare".

Vorrebbe lavorare sempre nell’ambito della ristorazione?

"Non necessariamente. Mi piacerebbe lavorare in una fabbrica della zona, oppure fare il magazziniere. A oggi, però, non ho ancora trovato un impiego anche se confido di trovarlo in breve tempo. Sono in Italia da quattro anni, ma mi piacerebbe rimanerci".

Federico Di Bisceglie