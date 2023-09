"Così ho fattotrionfare. Montagnana"

È Francesco Cirelli, di Copparo, a portare l’associazione sbandieratori e musici Città murata di Montagnana al primo posto del podio per la specialità del singolo tradizionale alla Tenzone Aurea 2023 che si è svolta a Montagnana (Padova).

Da quanto tempo fa lo sbandieratore?

"Da 22 anni – risponde Cirelli –. Ho iniziato a settembre 2001, quando ne avevo nove"

Perché indossa i panni del Montagnana?

"Ho iniziato al palio di Copparo, dove sono rimasto per molti anni, poi nel 2014 ho cambiato, passando a Città Murata di Montagnana, di cui condivido i valori, gli obiettivi, pur avendo la massima stima sia delle contrade di Ferrara sia di quelle di Copparo. Quello di Montagnana è un gruppo che nasce nel 1996, staccandosi dal Palio dei 10 comuni del montagnanese ed è uno dei gruppi che ha più vinto in federazione"

Cosa significa questa vittoria?

"Per me significa molto. E’ il coronamento di un sogno, che è tardato nel suo arrivo. Sono 20 anni che mi alleno ogni giorno nel singolo e sono sempre stato a medio alto livello, ma per molti motivi ho sempre mancato la vittoria. La cosa più importante è che tutto questo non è avvenuto con una visione da singolo, ma mi sono messo a disposizione del gruppo, dove abbiamo raggiunto quasi tutti gli obiettivi possibili del panorama della bandiera. L’ho sentita come una vittoria di tutti, sentita da tutti e che dedico a tutto il gruppo, ce lo meritiamo"

E adesso cosa avete in programma?

"Il campionato è finito, l’anno di attività si conclude con i campionati italiani. Ora vogliamo riposarci un po’, abbiamo qualche esibizione in programma nei paesi del Veneto, verso metà ottobre programmeremo la nuova stagione di gare".

Lucia Bianchini