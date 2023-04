Così insegniamo i valori della vita

Nicola

Bianchi

Avere 30 defibrillatori in più nelle scuole, significa avere trenta possibilità in più, moltiplicate per ’n’ volte, di salvare un cuore in arresto. Oggi, tra città e provincia, abbiamo 479 defibrillatori censiti (Dae), un discreto numero. Inesistenti invece i Pad, i defibrillatori ad accesso pubblico. Se ne contano a Copparo, Bondeno, Goro, Gorino, Terre del Reno. Nessuno in centro città. Perché nei paesi di montagna, ad esempio, è facile imbattersi nei Pad mentre noi siamo sguarniti? Le istituzioni sono al lavoro ma bisogna fare presto. Basta chiacchiere e litigi sul dove installarli, basta mettere l’idea in fondo al cassetto. Il progetto dei Rotary sia da insegnamento. Il defibrillatore c’era in una palestra alle porte di Ferrara dove un anno fa una donna andò in arresto: salvata. C’era all’iper quando un pensionato crollò: salvato. Non c’era il 24 maggio 2005 alla stazione quando il 18enne Davide Barbi si accasciò e morì. Da quel giorno il padre diede vita all’associazione Voglio volare che in questo tempo ha donato decine di Dae. Ecco perché siamo chiamati tutti a un passo avanti, a partire dalla formazione. Aziende, stazioni, centri. Per noi e per gli altri.