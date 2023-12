Così Italo Calvino parla e pensa ferrarese. Giorgio Bassani e gli studi di Claudio Varese

Nelle Lettere a Chichita 1962-1963 (a cura di Giovanna Calvino, Mondadori, 2023) all’amatissima futura sposa Italo in una lettera del 24 maggio 1963 scrive: "Il prossimo week-end mi pare che non potremo vederci perché io alla sera di venerdì sono a Ferrara a parlare in pubblico; quindi, non posso accoglierti in nessun aeroporto della Repubblica italiana o dei paesi confinanti", pagina 100. Lo scrittore parlava a Casa di Stella dell’Assassino, straordinaria dimora tardo-medievale recuperata alla funzione di circolo culturale dove chi scrive, in quell’occasione, era presente sebben febbricitante; ma ancor più importante è la dichiarazione che fa nella lettera del 7 giugno dello stesso anno: "l’Emilia è la regione d’Italia che amo di più e la via emiliana al socialismo è la sola che trionferà ed è anche la mia", pagina 103.

Se volessimo riproporre le occasioni d’incontro tra i ‘ferraresi’ e lo scrittore piemontese scopriremmo una contiguità di vedute che scandiscono l’intera vicenda dello scrittore. Recentemente abbiamo scandagliato i rapporti tra Giorgio Bassani e Calvino al Centro studi bassaniani; rapporti che si sono stretti all’interno della rivista “Botteghe Oscure” di cui lo scrittore ferrarese fu editor e dove vengono pubblicati due importanti racconti di Calvino: La formica argentina e La speculazione edilizia. È assai istruttivo rendersi conto come e in che modo certi elementi tipici della narrativa bassaniana quale il lungo percorso che porta a individuare in “una città di pianura” quella che diverrà poi una sigla F. fino a esplicitare in Ferrara una città che è un nodo culturale, letterario, politico ideologico, grumo pulsante della narrativa e poesia bassaniane, s’incontrino nella esperienza calviniana con la necessità di collocare il racconto in una città, San Remo, in cui si svolge la vicenda della Speculazione edilizia che non verrà mai nominata e resterà asterisco. E si legga il fondamentale libro Bassani in redazione. Il carteggio con Italo Calvino (1951-1966) a cura di Cristiano Spila, 2019. Non sarebbe possibile oggi individuare le qualità letterarie del giovane Calvino se un ferrarese doc, Claudio Varese, anche se nato in altri lidi non l’avesse reso culturalmente visibile in una serie di saggi fondamentali pubblicati nel suo Occasioni e valori della letteratura contemporanea uscito presso Cappelli editore nel 1967. Il primo saggio datato 1952 prende in esame il lavoro di Calvino su un autore che sarà per chi scrive queste note non solo oggetto della sua tesi ma fondamentale e assoluto inizio del suo lavoro di critico: Cesare Pavese. E al “ferrarese” Venturi capitò una strana vicenda che siglò la sua conoscenza con lo scrittore ai vertici della fama proprio in quella New York sognata e amata negli scrittori americani da lui studiati. Mi presentai come allievo di Claudio Varese. Erano gli anni Ottanta del secolo breve, insegnavo a Smith College per un semestre tra amici, tra cui Maria Corti che subì la brutta avventura di una rapina condotta da un suo studente. In quel periodo il carissimo amico Riccardo Muti ebbe una laurea honoris causa in una Università del Massachusetts. Mi venne affidata la lezione introduttiva che tenni nel mio improbabilissimo inglese. A Muti poi venne dato un importante premio per la diffusione della Cultura italiana a New York e qui incontrai Calvino, vincitore l’anno precedente dello stesso premio. Algido, distratto, assediato da tutti i bei nomi che si riunivano in quell’occasione. Era il tempo delle Lezioni americane e di quella infatuazione collettiva sulla “leggerezza” da lui portata al successo.

Lo scrittore aggrottò le ciglia poi mi congedò con un secco “buongiorno” e se ne andò tra folle plaudenti. Riuscii a contattare Elsa de’ Giorgi che ebbe una importante storia con lo scrittore e riuscii a portarla a Ferrara dove esercitò parecchie performances teatrali. Non va poi dimenticato il rapporto di Calvino con il mondo del cinema e con il regista ferrarese Michelangelo Antonioni. Qui la triangolazione con Bassani è evidentissima. I libri più importanti su Calvino accentuano potremo dire la ferraresità dell’autore: dal fondamentale Domenico Scarpa, Calvino fa la conchiglia. La costruzione di uno scrittore. Hoepli, 2023 a Ernesto Ferrero, Italo, Einaudi, 2023 alla riedizione del saggio di Mario Barenghi, uscito nel 2007 Italo Calvino in collaborazione con “Il Corriere della sera”.

L’interesse di Calvino per la cultura emiliana si sposta anche al mondo artistico della metafisica. La grande mostra ancora aperta alle Scuderie del Quirinale a cura di Mario Barenghi, Favoloso Calvino. Il mondo come opera d’arte: Carpaccio, De Chirico, Gnoli, Melotti e gli altri. Catalogo curato da Electa mette in luce la concomitanza della metafisica che, si sa, si sviluppa a Ferrara, con gli interessi artistici di Calvino. Si veda almeno la scheda dedicata a Giorgio de Chirico e al suo quadro Melanconia del 1912.

Allora il favoloso Calvino è necessitato a parlare ferrarese e tra i luoghi del cuore Ferrara significa realtà, cioè arte.