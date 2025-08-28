Così la città balla il Tango

È stata una Plaza affollata, viva, attraversata da corpi, sguardi e passi. Circa 700 persone hanno partecipato alla seconda edizione della Plaza de Tango al Circolo Arci Bolognesi, cinque giornate, dal 20 al 24 agosto, che hanno trasformato Piazzetta San Nicolò in una milonga all’aperto, capace di dare ritmo a un’estate che chiede, sempre più, spazi liberi, aperti e accoglienti.

Lo hanno fatto con la musica, grazie a una programmazione musicale curata, variegata, che ha visto alternarsi in consolle alcune e alcuni tra i dj e selecter più attenti della scena milonghera: ogni sera una doppia consolle, una staffetta di suoni e stili che ha tenuto la pista calda e partecipata fino all’ultimo abbraccio. E lo hanno fatto con le idee: perché la Plaza è anche un modo per far incontrare le culture, creare sinergie tra mondi apparentemente distanti, dare spazio a chi vuole mettersi in gioco, come già fatto con lo Yoga Corner e altre iniziative che il Circolo sta continuando a fare. Un segnale importante che ci racconta una voglia diffusa di stare insieme, bene, in città.

E poi la mattinata di tango della domenica: un appuntamento che si è rivelato prezioso, elegante, molto amato – e che per questo verrà riproposto anche nei mesi autunnali e invernali all’interno del Circolo Arci Bolognesi. Il prossimo appuntamento sarà martedì 17 settembre con una proiezione di quartiere, aperta al vicinato, che potrà partecipare attivamente alla scelta del film da vedere insieme. Un modo per rafforzare legami, riconoscersi e abitare davvero la piazza. Per tutti gli aggiornamenti, le novità sul calendario invernale e i prossimi eventi, seguite le pagine social del Circolo Arci Bolognesi, del Collettivo Tango e di Arci Ferrara.