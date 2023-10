Così la movida diventa più sicura

Suonerà un’altra musica nelle notti ferraresi a bordo pista, per i ragazzi che fanno le ore piccole ed anche, soprattutto, per i residenti, che chiedono in quelle stesse ore di poter dormire sonni tranquilli. Il venerdì sera uno street tutor terrà gli occhi aperti nell’area all’esterno di una discoteca, dalla mezzanotte e fino alle 5 del mattino. Sabato sera l’angelo delle notti tranquille passerà nell’area davanti ad un altro locale. Obiettivo, tenere sotto controllo schiamazzi e mettere un freno ai vandali. Va bene scatenarsi, sotto le luci della pista. Quando lo si fa all’aperto, lungo una strada, sotto le finestre di chi magari la mattina deve alzarsi per andare a lavorare suona meno bene.