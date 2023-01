"Così limiteremo il transito dei mezzi pesanti"

A partire dal 16 gennaio i portali di controllo del divieto di transito dei mezzi pesanti, oltre 3,5 t. collocati sulla S.P. 66 tra San Carlo e Sant’Agostino, nonché quello recentemente installato sulla Via Cavo Napoleonico, saranno attivati 24 ore al giorno per tutto l’anno. "L’intento dell’amministrazione è quello di limitare l’attraversamento dei centri abitati da parte dei mezzi pesanti che dovrebbero, invece, usare la Cispadana – dicono dal Comune (nella foto il sindaco Roberto Lodi) – Naturalmente si rende necessario concedere deroghe a quei mezzi che devono entrare nel perimetro di controllo per eseguire servizi o prestare consegne in quei luoghi". Argomento delle limitazioni che aveva però già visto Cna schierarsi contro i varchi anti-camion. "L’amministrazione ha cercato di semplificare il più possibile la procedura delle deroghe d’entrata – proseguono dal municipio – si potrà ottenere con un’autocertificazione prodotta 10 giorni prima del transito o, in caso di necessità ed urgenza, al massimo entro i 10 giorni seguenti il passaggio, indicando motivi che legittimano il transito, spedita a [email protected] oppure presentata direttamente agli sportelli del presidio in Piazza Pola 11 a San Carlo.

In alternativa, il proprietario, conducente del veicolo o il destinatario del servizio, potrà anche compilare un modulo on-line, tramite una procedura guidata, dichiarando le ragioni del transito ed il periodo in cui questo verrà effettuato. Anche in questo caso valgono i 10 giorni. Al termine della compilazione potrà essere scaricata una ricevuta della avvenuta compilazione che dovrà essere conservata ed eventualmente prodotta su richiesta delle forze di polizia addette al controllo". Indicate anche alcuni casi specifici. "Le categorie di servizi che possono ottenere la deroga sono individuate nell’apposita ordinanza – viene puntualizzato dal comune –, se il transito è continuativo è possibile richiedere la deroga per l’intero anno solare, se i mezzi sono più di uno può essere presentata una sola dichiarazione con allegato un elenco delle targhe".

Laura Guerra