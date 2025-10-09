"Così racconto la mia Comacchio in miniatura"

Il centro storico di Comacchio e le Valli con i suoi casoni, sono stati riprodotti in miniatura dall’artista Cristina Fabbri, capace di riproporre la bellezza della cittadina lagunare nei suoi aspetti storico culturali. Un’opera che entra nel Palazzo Arcivescovile di via Edgardo Fogli 34 e ambisce ad essere una nuova tappa culturale, e originale, della città di Comacchio. E’ stata la 27esima edizione della Sagra dell’Anguilla l’occasione per essere esposta al pubblico "Comacchio in miniatura", frutto di paziente e meticoloso lavoro di due anni, grazie alla bravura, la passione e l’amore per la sua città di Cristina Fabbri, che nella vita conduce un’attività commerciale. Il parroco di Comacchio, don Guido Catozzi, che conosce Cristina, tempo fa ha visto il lavoro della sua parrocchiana e ha pensato di metterle a disposizione l’ingresso del Palazzo Arcivescovile per l’esposizione della sua opera. Così la rappresentazione di vie, canali e dei ponti più suggestivi di Comacchio, che l’artista ha saputo creare con grande maestria e passione, è diventata una nuova tappa da visitare per chi giunge a Comacchio, durante i fine settimana.

Il Duomo, la chiesa del Rosario, il complesso Sant’Agostino, i Trepponti, lo storico ospedale degli Infermi "San Camillo", ora museo del Delta Antico e il Loggiato dei Cappuccini sono tutti contenuti in una teca dove la cura dei minimi particolari, le miniature raccontano la storia di Comacchio e sono manifestazione del cuore dell’autrice. I vùlicepi, l’imbarcazione tipica di Comacchio, il "paradello" che li fa scivolare nelle acque. E poi ancora i cesti con le anguille, i fenicotteri, gli zoccoli dei pescatori di valle che riposano sulle reti, sono i dettagli di una "Comacchio in miniatura" visibile al pubblico il sabato e la domenica, dalle 10 alle 18. Ieri, il sindaco Pierluigi Negri, con l’assessore Rosanna Cinti hanno fatto visita alla manifestazione.

A ricevere gli amministratori, oltre a don Catozzi, c’era Cristina Fabbri, la creatrice delle opere in miniatura riprodotte "utilizzando il cartone, un cutter e colla vinilica – spiega l’artista – oltre alle mie mani". Cristina lavora la sera perché "fin da piccola con la mia famiglia realizzavo presepi. Questo lavoro è per me un modo per esprimere il grande amore che ho per la mia città". "Mi ha emozionato – dichiara il sindaco Pierluigi Negri che aggiunge –, invito tutti, anche in occasione del prossimo e conclusivo week end della Sagra dell’Anguilla, a visitarlo, ne vale la pena". "Pensate che in casa sua una stanza è adibita a soli presepi – conclude Don Guido Catozzi – siamo felicissimi di accogliere questo lavoro di Cristina perché è una manifestazione di amore per la sua città".

Claudio Castagnoli