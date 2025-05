"Così rinasce la Festa di San Venanzio"

A volte, da una chiacchierata tra amici al tavolo di un bar nascono bellissime idee. Ed è questo ciò che è avvenuto tra Paolo Saccomani, Jacopo Ragazzi e Tibor Engemayer, che hanno pensato di far rinascere la Festa di San Venanzio che unirà le comunità di Coccanile e Cesta nel weekend ormai alle porte. Dall’idea alla stesura di un programma con tutti i crismi con il coinvolgimento di giovani e amici, il passo è stato breve: "Stavamo pensando ad un modo per rendere vivo il paese, aggregare la comunità in un’occasione di socialità e, soprattutto, creare un’iniziativa che potesse coinvolgere i giovani – spiega Tibor Engemayer, affiancato da Saccomani e Ragazzi –. Ed ecco che, su particolare impulso di Paolo Saccomani, abbiamo pensato di riorganizzare la Festa di San Venanzio che non si faceva più da anni".

Un evento di intrattenimento, musica e divertimento animerà sabato e domenica il paese, patrocinato dal Comune di Copparo, Pro Loco Aps e Unpli. Nel cuore di Coccanile, sabato dalle 15 prenderà via la festa che prevede giostrine e truccabimbi per i più piccoli, dalle 16 alle 17 lo spettacolo di magia con il Mago Zanza e dalle 18 musica e karaoke con Isa e Ross. Dalle 20, vi sarà il momento della pesatura degli atleti che prenderanno parte alla sfida di truck pull che si terrà domenica dalle 16.30: a competere nella gara, che consiste nel trainare un pesantissimo camion con la sola forza del corpo, saranno le nazionali italiana (Strongman Italia) e ungherese (HSMA Strongman Hungary) che daranno certamente vita ad un grande spettacolo tutto da vivere.

Sempre nella giornata di domenica, si terrà la gara di pesca per bambini accompagnati da un adulto sul canale Naviglio. Il ritrovo è fissato per le 8 dinanzi al negozio Delta Po Fishing, mentre la gara si terrà tra le 9 e le 11. Le iscrizioni sono aperte sino al 15 maggio al negozio Delta Po Fishing in via Primo Boccati 21 a a Coccanile (per informazioni: 348-1695212 o alla pagina Facebook ‘Tibor Deltapo Engemayer): il costo è di 10 euro a persona; per tutti i partecipanti è prevista una montatura, una bibita e una merenda in omaggio. A fine gara verrà consegnata una coppa ai primi tre classificati, ma è previsto un premio per tutti i giovani pescatori.

Ma non finisce qui. Dalle 15 i più piccoli potranno ancora divertirsi sulle giostrine, mentre dalle 18 spazio alla musica e dalle 19 al concerto della cover band "Rock Seasons" con brani di rock melodico per chiudere in bellezza l’evento. Nel corso della festa non mancheranno un’area food in cui sarà possibile gustare piadine, patatine fritte, pesce e pasta. Tantissime dunque le proposte per trascorrere due giornate all’insegna del divertimento e della socialità nella frazione copparese, grazie all’iniziativa di giovani del paese che hanno deciso di impegnarsi per animare il paese e unire la comunità.