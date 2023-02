Così sarà l’azienda unica Dipartimenti ‘disegnati’ su misura dei pazienti ll piano, un passo avanti

Dodici dipartimenti ad attività integrata ospedale-territorio (Dai) e altri 7 dipartimenti, 2 dei quali amministrativi, ‘disegnati’ in una logica orientata sui bisogni e i percorsi dei cittadiniutenti. Una logica che sarà anche funzionale ad incentivare formazione e crescita professionale degli operatori. Questo il quadro del nuovo assetto dipartimentale che emergerà dall’unificazione delle nostre Aziende sanitarie.

Il lavoro sul nuovo assetto dipartimentale di Azienda Ospedaliero-Universitaria e Azienda Usl di Ferrara procede velocemente. Una prima bozza di documento sulla nuova organizzazione è stata inviata dalla direzione generale alle organizzazioni sindacali. L’obiettivo è quello di dare il via al confronto. Al termine di questo step l’assetto definitivo rappresenterà un passo avanti molto importante verso l’unificazione delle due aziende sanitarie. La bozza che è stata presentata è frutto anche del lavoro dei gruppi sull’unificazione istituiti in autunno e di una forte condivisione con l’università. In particolare i Dipartimenti ad attività integrata ospedale territorio sono basati sui percorsi diagnostici, clinici e assistenziali che i pazienti intraprendono nel corso del loro iter terapeutico. Un esempio tra gli altri è quello del Dipartimento di Onco-ematologia che ricomprende tutte le fasi legate alle patologie oncologiche, con servizi che vanno dallo screening alle cure palliative, rispecchiando peraltro il disegno della Rete oncologica ed emato-oncologica dell’Emilia Romagna che la Regione ha presentato pochi giorni fa.

Oltre a questo aspetto, rientrano tra i Dai i dipartimenti di medicina interna, medicina specialistica, cardio-toraco-vascolare, chirurgico, testa-collo, diagnostica per immagini e laboratorio, emergenza, materno infantile, neuroscienze, cure primarie, salute mentale e dipendenze patologiche. Altra novità è rappresentata dal dipartimento interistituzionale dello sviluppo e dei processi integrati, con forte presenza universitaria e funzionale a sviluppare efficacemente formazione, ricerca, sperimentazione, innovazione. Si aggiungono i dipartimenti di sanità pubblica, farmaceutico, assistenziale – tecnico – riabilitativo – della Prevenzione e sociale, staff della direzione generale, tecnico e delle tecnologie sanitarie, delle risorse umane ed economiche. I due dipartimenti amministrativi sono a loro volta pensati nell’ottica di supportare efficacemente il lavoro dei clinici e del personale sanitario. Tra gli obiettivi anche quello di facilitare l’accesso della cittadinanza e l’accoglienza. All’interno dei dipartimenti, modellati in maniera flessibile, si trovano le Unità operative complesse, semplici, moduli dipartimentali e programmi, che per alcuni Dipartimenti sono a loro volta raggruppati in ‘Aree dipartimentali’ omogenee. Possono inoltre chiedere di farne parte le sezioni dei dipartimenti e centri di ricerca universitari, che anche se non sono coinvolti nell’attività assistenziale svolgono didattica e ricerca su temi attinenti. Organi dei dipartimenti sono il direttore, scelto tra i ‘primari’ che vi rientrano – deve presentare un progetto ad hoc per i suoi tre anni di incarico – ed il comitato di dipartimento. Quest’ultimo è un organismo collegiale di indirizzo e controllo.