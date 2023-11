"Così tutto il nostro territorio ha combattuto l’alluvione"

Le rotte e i sormonti dei corsi d’acqua regionali del maggio 2023 hanno riversato sulla pianura bolognese e parte dell’Argentano circa 100 milioni di metri cubi di acque esterne (provenienti dall’Appennino) che si sono sommate alle acque di pianura nei canali di competenza della Bonifica. Il reticolo consortile e gli impianti di sollevamento della Renana, solo a maggio, hanno gestito 400 milioni di metri cubi di pioggia. Oltre allo sforzo e all’attività straordinari esercitati per consentire un rapido sgrondo delle zone allagate, sono subito iniziati i lavori di ripristino della rete di bonifica, che termineranno entro il mese di dicembre. Infatti, anche il sistema di scolo artificiale della Renana è stato fortemente compromesso dalle rotte e dai sormonti di Navile, Idice, Quaderna, Gaiana e Sillaro. "Durante le alluvioni primaverili – spiega la presidente della Bonifica Renana, Valentina Borghi – si sono dovuti tagliare gli argini di alcuni dei canali principali e, insieme alle acque di piena, centinaia di tonnellate di fanghi e argille appenniniche hanno invaso il reticolo dei consortili. Durante l’emergenza alluvionale e nelle settimane successive, è stato fornito a Regione ed enti locali, tutto il supporto richiesto: i nostri impianti hanno lavorato al massimo con tutto il nostro personale".

Passata l’emergenza, è partita la fase del recupero di funzionalità del reticolo dei canali artificiali. Nello specifico, da giugno a oggi, si è intervenuti sul ripristino di 31 chilometri di canali di bonifica, ricostituendone la sezione e la capacità scolante, grazie all’espurgo di 208.700 metri cubi di sedimenti alluvionali, oppure riparandone gli argini o le sponde, nel caso in cui frane ed erosioni ne avessero compromesso la stabilità. Le giornate di cantiere dedicate in queste attività sono 918. Si tratta di un impegno che vede concentrarsi in pochi mesi il triplo delle attività di manutenzione realizzate solitamente in un anno ordinario. Il Consorzio - fatto non scontato - ha anticipato le risorse necessarie per l’esecuzione di queste attività che hanno carattere di somma urgenza. Nei giorni scorsi, in vista delle piogge, particolare attenzione è stata dedicata al bacino del torrente Idice che ha raggiunto a Castenaso un colmo di piena di 7,20 metri. Qui la Regione sta ricostruendo l’argine, ma il suo livello era ancora inferiore al colmo di piena del torrente registrato venerdì scorso. La messa in sicurezza dell’Idice è importante anche per la parte sud-est della provincia di Ferrara: nella fase più difficile infatti si era interrotta la ferrovia Ferrara-Ravenna, con ricadute negative per i pendolari di Portomaggiore, Argenta, il Ravennate. L’ente regionale ha realizzato un’opera di protezione.

Franco Vanini