Cosmè Tura personaggio inedito E’ il testamento di Paolo Baratella

di Francesco Franchella

C’era bisogno di un romanzo su Cosmè Tura? Probabilmente no. D’altronde, si parla di uno dei più grandi pittori del Quattrocento italiano, vero caposcuola dell’Officina Ferrarese e artefice di uno stile tutto estense, visionario, imaginifico anche nelle rappresentazioni più ortodosse. È impensabile che un artista, già così studiato, possa ancora essere il motore di nuove sensazioni ed esperienze. È forse questo l’ultimo merito di Paolo Baratella: il merito di aver preso Cosmè Tura e di averlo reso personaggio inedito di se stesso e non solo. In un certo senso, si può dire che è Paolo Baratella ad interpretare il personaggio di Cosmè Tura nel suo romanzo ‘Cosimo Tura’ (Edizioni Ghirlandina) uscito postumo. L’artista, nato a Bologna nel 1935 e cresciuto a Ferrara, è venuto a mancare lo scorso 3 marzo, poche ore prima dell’inaugurazione della mostra del IX Premio Vaf inaugurata al Catello Estense, in cui sono presenti diverse sue opere. Mentre questa è l’ultima settimana per visitare la mostra (che chiude domani), il libro continuerà a trovarsi in libreria. Baratella l’ha scritto nell’estate dello scorso anno, anche grazie alle correzioni del critico d’arte Lucio Scardino (è sua la prefazione del romanzo). Via via, il volume ha acquisito la forma di un romanzo storico, arricchito di elementi di fantasia, e con diverse fotografie a corredo, sostituite – sempre su consiglio di Scardino – con disegni dello stesso Baratella. "Non è un libro per quegli accademici che sanno dieci cose sul Tura, ma niente della vita", ripeteva. È un libro d’artista, a tutti gli effetti. Basterebbero i disegni, i ritratti (colpiscono quelli di Tura, di Borso d’Este, di Ercole de’ Roberti) e le citazioni di Baratella, intervallati dalle opere del Tura riprodotte, per ricostruire una narrazione che si presenta, da un lato, spontanea e matura, ma dall’altro ancora fantasiosa, onirica, capace di emozionare e coinvolgere. Finalmente, Cosimo Tura non è soltanto un romanzo: è il testamento d’artista di Paolo Baratella.