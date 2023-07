Cosmetici di alta qualità, Ambrosialab compie venti anni di attività

Ambrosialab srl, spin-off accreditato dell’Università di Ferrara, celebra con orgoglio il ventesimo anniversario dalla sua fondazione nel 2003. Fondata dai professori Stefano Manfredini e Silvia Vertuani, l’azienda si è affermata come punto di riferimento per la ricerca applicata allo sviluppo di prodotti cosmetici e nutraceutici all’avanguardia. Durante due decenni, Ambrosialab srl ha focalizzato la sua attività sull’innovazione, investendo consistenti risorse in ricerca e sviluppo per offrire soluzioni all’avanguardia nel campo dell’innovazione in ambito cosmeceutico e nutraceutico e ora sempre più improntata al nuovo concetto di up-cycling che si basa sull’opportunità di valorizzare materiali di scarto derivanti dalle biomasse.