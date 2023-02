Cospito e gli anarchici ferraresi I ’saluti’ al leader e le black list

di Nicola Bianchi

Mentre lui era rinchiuso all’Arginone, là fuori c’era chi continuava a creare tensioni, ’saluti’ a suon di bombe carta, fino a costringere Prefettura e Questura a militarizzare mezza Ferrara durante i loro passaggi non autorizzati tra lo stadio, il centro e via Arginone. Otto anni (e più) di tensioni anarchiche con il chiaro intento di solidarizzare con il leader, Alfredo Cospito (foto), 55 anni, esponente del Fai (Federazione anarchica informale), che rimase rinchiuso nell’Alta sicurezza dell’Arginone dal 9 marzo 2013 fino a luglio 2021. "Un tipo tranquillo che all’apparenza non creava problemi ma che si faceva rispettare", lo ricorda ancora oggi un poliziotto della Penitenziaria. Dentro e soprattutto fuori. Dove i suoi adepti, su precisi input del leader che li informava attraverso un giornale clandestino – come portato alla luce dalla Procura di Perugia –, contribuivano a diffondere il verbo anarchico. Perché, incitava Cospito, da oltre 100 giorni in sciopero della fame per protestare contro il 41bis, bisognava "opporsi armi in pugno" al sistema, "terrorizzare la classe dominante", ricordando come "solo le azioni distruttive ("riconoscibili e rivendicate") riescono a fare breccia".

LE BOMBE

E rivendicati furono i ’saluti’ al capo che squarciarono il silenzio della notte del 27 ottobre 2013 quando un gruppo di anarchici fece esplodere una bomba carta nel cortile dell’Arginone. Stesso copione il 4 gennaio 2014, quella volta i boati furono due. Il 3 febbraio dello stesso anno, qualcuno vide un’auto bloccarsi di colpo davanti al carcere, scesero in due; qualche attimo più tardi l’ennesimo boato. "Altro saluto al compagno Cospito", la rivendicazione. Il 21 agosto 2016 un ordigno, sempre griffato ’A cerchiata’, per poco non fece strage di gatti, distruggendo una intera colonia felina in via Arginone. Il 23 marzo 2013 le forze dell’ordine blindarono mezza Ferrara per vigilare su una manifestazione con centinaia di sodali provenienti da parte del nord Italia. Risultato: imbrattamenti, i soliti insulti e poco altro.

LISTA NERA

Altri anni, altre tensioni: era il 2009 quando politici, imprenditori, media, forze dell’ordine, banche e altri finirono in una black list che diede da lavorare a Dda e Procura estense. Persone e sedi da "colpire con la maggiore forza e determinazione possibile", inserite sul sito www.informa-azione.info. Due ventenni legati al circolo Fuoriluogo di Bologna vennero indagati per una sequela di reati, il sito oscurato. Siti, azioni, rivendicazioni piano piano poi si spostarono altrove, lontano da Ferrara.