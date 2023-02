Cospito, i ferraresi al suo fianco "Appello contro il carcere duro"

di Francesco

Franchella

"Facciamo appello all’Amministrazione penitenziaria, al Ministro della Giustizia e al Governo perché escano dall’indifferenza in cui si sono attestati in questi mesi nei confronti della protesta di Cospito e facciano un gesto di umanità e di coraggio". Recita così l’appello al Ministro della giustizia e all’Amministrazione penitenziaria lanciato il 7 gennaio di quest’anno. Un appello contro il 41bis in cui è detenuto, dallo scorso ottobre, il leader della Federazione Anarchica Informale, Alfredo Cospito. Cospito – lo ricordiamo – è in sciopero della fame ormai da più di 100 giorni. Sciopero che l’anarchico, stando alle dichiarazioni giunte giusto ieri dalla senatrice dell’Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Cucchi, andata ad incontrarlo, non sembra voler interrompere. Intanto, l’appello ha raggiunto diverse migliaia di firme, tra le quali non mancano quelle di cittadine e cittadini ferraresi. Sono nove in tutto le firme che arrivano dal nostro territorio (per lo più dal capoluogo). Tra loro ci sono pensionati, insegnanti, uno psichiatra, un esponente del Partito di Rifondazione Comunista, un operatore cinofilo e un’impiegata.

Nel frattempo, Alfredo Cospito è dimagrito di 45 chili. Il caso, ormai sulla bocca di tutti, ha diviso il Paese in due, anche se la zona più calda dal punto di vista delle contestazioni è proprio la città di Bologna. Intanto, negli ultimi giorni, è cresciuta la tensione sotto le Due Torri, a Bologna. Ieri, anarchici e sodali da tutta Italia hanno protestato sotto al Provveditorato regionale di amministrazione penitenziaria dell’Emilia-Romagna, per poi spostarsi al Pratello. Quello che però desta maggiore preoccupazione è la telefonata giunta martedì mattina alla portineria della sede centrale del nostro giornale a Bologna.

Neanche un minuto in cui una voce maschile, giovane, con un lieve accento felsineo ha affermato: "A Bologna ci sarà un grave attentato per i fatti relativi a Cospito". Un mitomane? Questa è la speranza. Aperta un’inchiesta contro ignoti. Tuttavia, i livelli di allerta – anche a Ferrara con controlli della Digos – sono ulteriormente aumentati. Intanto, il 2 settembre, a Venezia, sul Ponte della Costituzione è comparsa la scritta ‘Cospito libero’ (subito cancellata), mentre a Roma, gli studenti hanno occupato la facoltà di Lettere della Sapienza, comunicando che l’avrebbero lasciata soltanto oggi. Insomma, la tensione è alta e, per il momento, non sembra si possa attenuare presto.