Costa cara ai pescatori la lotta al granchio blu "Killer del mare in discarica, paghiamo noi"

di Mario Bovenzi

Siamo ancora agli albori, ma la strada potrebbe essere simile a quella – adottata sulla terraferma, quando per combattere la cimice asiatica sono state lanciate nei frutteti le vespe samurai – di varare la lotta biologica per combattere il granchio blu. Il progetto è indicato in uno dei punti del corposo documento che l’altro giorno hanno redatto i protagonisti del distretto di pesca del Nord Adriatico che comprende le regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto. Il testo – vengono chieste una serie di misure al governo per combattere un’emergenza che colpisce gli allevamenti di vongole, cozze e ostriche a Comacchio, Goro, Rosolina, Porto Tolle e Porto Viro – propone anche di creare una filiera del granchio blu, dalla pesca alla trasformazione, al consumo nelle tavole dei ristoranti, anche attraverso la nascita di start-up. Un’emergenza che viene declinata in una serie di progetti ma che continua ad allargarsi. Ci sono state segnalazioni di avvistamenti di granchi anche nei nostri lidi, in alcuni video si vedono bambini raccoglierli nei secchielli. Racconta Umberto Fogli, 45 anni, titolare dello stabilimento balneare Trinidad a Nazioni. "Da Volano arrivano numerosi avvistamenti – dice – sono stati visti granchi morti sulla spiaggia ma anche qualche esemplare ancora vivo".

Denuncia la grave situazione e chiede di fare presto Vadis Paesanti, di Alleanza Cooperative Pesca, vicepresidente di Confcooperative Fedagripesca Emilia-Romagna. "Quello che sta succedendo è un disastro ambientale, un disastro sociale. Migliaia di famiglie vivono grazie alla raccolta delle vongole". Il danno, la beffa. I pescatori stanno catturando, dopo il via libera dei sindaci Maria Bugnoli (Goro) e Pierluigi Negri (Comacchio) tonnellate di granchi blu che per il momento sono destinati a finire nelle discariche. Sono proprio loro a pagare, lo smaltimento costa 20 centesimi a chilogrammo. Soldi che ’sganciano’ i pescatori con gli organismi di rappresentanza. Il granchio blu, un alieno che si è trovato subito a suo agio in queste acque basse, salmastre. E’ arrivato, clandestino del mare, sulle navi salpate dall’America. Luglio 2008, Basilicata, Italia primo avvistamento. Si sono aperte le porte per il paradiso, un banchetto di cozze e vongole servito a pochi centimetri dalle sue chele.

Spiega ancora Paesanti: "Abbiamo chiesto strumenti di accesso al credito per le imprese che hanno subito danni alle produzioni. Deve essere introdotto, per legge, un meccanismo di autodifesa dell’acquacoltore analogo a quello posto per l’agricoltore dai cinghiali". I pescatori fanno squadra, per il momento la sensazione è quella di svuotare il mare con un secchiello. Dice Cristian Pappi, presidente della cooperativa Tecnopesca di Porto Garibaldi. "Stiamo portando avanti la lotta anche nei canali interni, continuiamo a pescare tonnellate di granchi. E a pagare per lo smaltimento. Vedremo poi se dalla comunità Europea arriveranno forme di risarcimento". Poi se ne parla, intanto lo slogan è "io pago". Anche in questo caso, i pescatori.