"Costa caro dimostrare con la propria vita che Dio è amore"

La cacciata dei mercanti dal tempio è un brano presente in tutti e quattro i vangeli. Questo ci dice che è un episodio di una certa importanza. Normalmente si pensa che ciò che Gesù fa sia una sorta di purificazione del tempio: caccia i venditori di animali e i cambiavalute e ribadisce che il tempio è luogo di preghiera, non di mercato. Ma è proprio così? Che cosa ci dice Gesù col suo comportamento? Nel tempio di Gerusalemme c’era un cortile nel quale si vendevano colombe e pecore e si cambiava la valuta: si trattava degli animali necessari per il culto, che dovevano avere i requisiti legali e rituali stabiliti per essere adatti ai sacrifici. Anche il denaro deve essere cambiato perché a Dio si può offrire solo denaro puro e quindi coniato nel tempio. Quando Gesù rovescia i tavoli dei cambiavalute e caccia i venditori di animali, impedisce il funzionamento del culto. È come se qualcuno si chiudesse in sacrestia requisendo tutte le ostie e il vino e non permettesse la celebrazione della messa. Perché Gesù si comporta così?

Gesù ci insegna che la presenza di Dio nel tempio sarà perfezionata dalla rivelazione di Dio che si manifesterà nella distruzione e nella risurrezione del tempio che è il suo corpo. La passione, lo zelo, che Gesù ha per le cose del Padre suo lo divorerà, gli costerà la vita. La sua morte Gesù se l’è cercata lui stesso. Per la sua relazione di fedeltà al Padre, Gesù ha accettato la morte che era implicita nella sua predicazione su Dio. Dimostrare con la propria vita che Dio è amore costa caro. Per questo Gesù non si fida di chi crede in lui perché vede i segni che egli compiva: chi crede per i segni non ci mette la vita, perché non esprime quella libertà che ci ha mostrato Gesù nel fare la volontà del Padre. I suoi discepoli si ricordarono ciò che aveva detto e credettero alla parola detta da Gesù: l’ascolto della Parola è l’unica via per metterci liberamente la vita. È il nostro cuore che Gesù purifica con un colpo di mano, scacciando la tranquillità del nostro ritualismo, la formalità della nostra spiritualità e ci grida: “la vostra vita sia espressione dell’amore del Padre! E per fare questo dovete mettere me al centro di tutto!”. Ed è un atto deciso, quasi violento (beh decisamente violento considerando l’uso della frusta!) e questo ci dice l’urgenza della nostra conversione. A volte nell’esperienza di fede ci accontentiamo di piccole decisioni formali, ma l’incontro con il Signore produce cambiamenti profondi.

Decidiamoci allora ad accogliere la sapienza della croce, per essere tempio vivo del Suo amore.

Marco Cortesi e Alessia Pritoni