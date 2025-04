Costa, lavori in difesa dell’abitato. La Regione investe oltre 22 milioni

La Regione investe sulla costa ferrarese con interventi di difesa nel triennio 2024-2026 per un importo complessivo di circa 22,5 milioni. A illustrare i lavori la sottosegretaria alla presidenza dell’Emilia-Romagna Manuela Rontini, congiuntamente all’assessore all’Ambiente di Comacchio Antonio Cardi e al consigliere comunale Matteo Cavallari. I tre hanno incontrato a Lido delle Nazioni i rappresentanti delle varie associazioni di categoria per fare il punto della situazione sugli interventi di difesa della costa programmati dalla Regione.

La sottosegretaria ha ribadito la volontà della Regione di "proseguire l’impegno nella messa in sicurezza della costa comacchiese e nella valorizzazione delle scogliere, in continuità con l’operato posto in essere nella precedente legislatura dall’assessore Irene Priolo". In tal senso ha confermato "la disponibilità a dare cadenza annuale a questo tipo di incontri sul territorio comacchiese".

Nel ribadire che l’obiettivo prioritario dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione civile è la difesa dei centri abitati, attuata tramite opere di difesa permanenti ed interventi di ripascimento delle spiagge, i tecnici dell’Agenzia hanno illustrato gli interventi che stanno volgendo al termine e quelli programmati.

L’impegno profuso da Regione, per il tramite dell’Agenzia, vede la realizzazione di interventi sulla costa ferrarese nel triennio 24-26 per un importo complessivo di circa 22,5 mln. Sono appena terminati i lavori di adeguamento di due tratti di scogliere a Lido delle Nazioni e Lido di Pomposa volti a contrastare l’effetto delle mareggiate e l’erosione sulla costa, eseguiti con fondi Pnrr per 3,3 milioni.

È in corso l’intervento di ripristino della funzionalità di un tratto dell’Argine Madonnina a difesa dell’abitato del lido di Volano e della Riserva naturale statale, entrambi danneggiati dagli eventi di fine novembre 2022; l’intervento, eseguito da Agenzia per conto dei carabinieri forestali, è stato finanziato con fondi di Protezione civile per 1.4 milioni.

Tra Lido di Volano e Lido delle Nazioni è in corso un intervento di ripristino dell’argine a mare nel tratto tra il bagno Spiaggia Romea e la località Bocca del Bianco, per un importo complessivo di 5,6 milioni. Questo argine costituisce una prima difesa a mare dei territori retrostanti che presentano quote molto al di sotto del livello medio del mare.

È in corso di progettazione, nella porzione immediatamente a nord del Lido delle Nazioni, la realizzazione di una duna con tecniche di ingegneria naturalistica e l’adeguamento plano altimetrico di 9 scogliere per un importo complessivo di 7,2 mln.