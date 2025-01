Costa nella consulta di Federparchi

Massimiliano Costa, direttore del Parco del Delta del Po Emilia Romagna, è stato nominato fra gli esperti della Consulta di Federparchi per i bandi internazionali. L’annuncio è arrivato nei giorni scorsi, durante l’Assemblea generale dei soci della Federparchi, nel corso della quale è stato illustrato il Bilancio preventivo per il 2025 dal presidente Luca Santini. L’assemblea successivamente ha ratificato, dopo ampio dibattito, l’istituzione della Consulta per la progettazione europea per le Aree Protette il cui obiettivo è di offrire supporto a quegli enti parco che hanno minori dotazioni professionali.