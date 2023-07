Costantino Po, "Sergio è morto da eroe, ci dev'essere più attenzione" - Alberone in lutto

È tornato la notte scorsa dalla Moldavia l’alberonese Costantino Po, ex consigliere comunale ai tempi di Alleanza per Cento e compagno da 16 anni di Nina Munteanu, la mamma che dal 30 giugno sta vivendo il dramma della morte del figlio Serghei Muntean (nella foto con la madre), 31enne guardia di frontiera all’aeroporto di Chisinau, che ha perso la vita dopo che un soggetto pericoloso è stato scoperto coi documenti falsi e ha aperto il fuoco ammazzando anche un agente della sicurezza. "Nina è ancora in Moldavia – dice Costantino Po – sento il bisogno di ringraziare tutta la frazione di Alberone per come ci è stata vicino in questi giorni e come sono certo che sarà ancora. Tutto Alberone si è stretto attorno a noi e, anche se eravamo in Moldavia, abbiamo sentito la vicinanza davvero di tutti. E’ un momento molto difficile per noi. Ora dovremo cercare di convivere con questo grande dolore". E parla del dramma. "Questa tragedia forse si poteva evitare. Sergio è morto da eroe – prosegue – ci dev’essere più attenzione in questi luoghi. Ovunque". In Moldavia si sta ancora indagando ma di certo c’è una famiglia divisa tra Italia e Moldavia che sta facendo i conti con la morte di un proprio caro. "Quel terribile giorno Nina si stava preparando per andare al lavoro in pizzeria al Cantagallo – ricorda Po – sul telefono aveva visto esserci stata una sparatoria con due morti, sapeva che era il turno di Sergio e il cuore di mamma ha sentito subito che qualcosa non andava. Ha provato a chiamarlo ma lui non rispondeva. Poi la chiamata del suo capo. Sergio è morto, gli hanno sparato. Da quel momento ho visto solo lacrime e disperazione".

l.g.