"Costi al ribasso? Basta guerre tra poveri"

Le diatribe fra le varie cooperative di Goro, con abbassamenti reciproci dei prezzi delle vongole, sembra siano finite col "riallineamento" del costo di vendita dei molluschi fra tutte le oltre cinquanta presenti tra la Sacca di Goro e le valli di Gorino. Sul banco degli imputati, secondo un articolo del Sole 24, la decisione del Copego, che riunisce quasi 600 pescatori e gestisce altrettanti ettari di allevamenti di vongole, reo di aver abbattuto i prezzi corrisposti ai soci, da una quotazione di 15 euro al chilo prima dell’estate ai 7.50 attuali, con l’immissione sul mercato del prodotto depurato a 10 euro. "Erano mesi che i nostri soci percepivano tra i 30 e 40 euro al giorno – afferma Massimo Genari, direttore del Copego – per qualche bacinella di granchi blu e alcuni chili di vongole raccolte, a fronte di quelli delle altre cooperative che invece ne prendevano, giornalmente, anche 100. Così ci siamo stancati, dopo un mese e mezzo che il reddito di ogni socio del Copego rimaneva così basso, e abbiamo voluto mandare un segnale alle altre cooperative che era sbagliato e controproducente farsi una guerra fra poveri. Dovevamo dare un po’ di reddito anche ai nostri soci e alle loro famiglie e così ci siamo riusciti. Siamo stati determinati a ridurre il prezzo di vendita, ma adesso si è riallineato e mi auguro ci sia un futuro in cui superare le reciproche incomprensioni e capire che l’unico nostro nemico è il granchio blu".

Sull’argomento è intervenuto il consigliere regionale di "Rete Civica", Marco Mastacchi con un’interrogazione parlando di "una politica di dumping a discapito di tutti i piccoli operatori di Goro e chiedendo alla Regione di esercitare un’azione di moral suasion per garantire la sopravvivenza degli operatori più piccoli". Un’altra posizione è quella di Rino Conventi, legale rappresentante della cooperativa Co.Al.Mo: "Esiste l’Autorità Garante per il Commercio ed il Mercato, preposta ad impedire comportamenti – dice – che possano essere considerati abuso di posizione dominante e può comminare sanzioni molto pesanti, qualora ne ravveda i presupposti. Ma al di là degli aspetti giuridici, rimane comunque un interrogativo sulla brusca diminuzione dei prezzi di vendita e come sia possibile produrre in perdita. Senza più seme naturale, con le ingenti spese per acquisto di teli e recinti, la manutenzione per questo tipo di lavoro, i prezzi di produzione per chi alleva vongole sono esplosi. Chi vende sotto la soglia del pareggio come fa? E se si ferma il produttore, a cascata si blocca tutta la filiera degli stabulari, con operai, camionisti, impiegati di vario livello e tutto il resto".

cla. casta.