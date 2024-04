"Costi di produzione, tuteliamo le imprese delle campagne"

"La Lega si batte da tempo per considerare i costi di produzione nella fissazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari e per disciplinare le filiere di qualità. La nostra legge, approvata dalla Camera, ne è testimonianza. Non potevamo restare inermi di fronte al grido di protesta degli agricoltori che chiedevano a gran voce una tutela normativa per garantire la redditività delle imprese agricole". Così il deputato della Lega Davide Bergamini, primo firmatario della proposta di legge. "Vogliamo proteggere gli imprenditori agricoli italiani – aggiunge –: i costi di produzione saranno considerati nella fissazione dei prezzi dei prodotti agricoli con una delega al governo per regolamentare le filiere di qualità, importazione e distribuzione degli alimenti. Siamo e saremo sempre dalla parte degli agricoltori, che vanno ringraziati ogni giorno per il loro lavoro, anche contro le scellerate politiche europee".