"Costi elevati e invecchiamento. Bondeno e Vigarano devono unirsi"

"La fusione tra il comune di Bondeno e Vigarano potrebbe aiutare entrambi i comuni a continuare a garantire ai cittadini un’elevata qualità dei servizi". Rilancia la proposta Marco Vincenzi, assessore ai lavori pubblici del comune di Bondeno, da qualche mese iscritto a Forza Italia, diventando l’uomo di punta del partito fondato da Berlusconi nella giunta del sindaco Simone Saletti. L’idea l’ha messa sul tavolo nei giorni scorsi, di fronte ad un’amia platea, in occasione del congresso comunale che, Fratelli d’Italia, ha voluto organizzare aperto a tutte le forze politiche, economiche e di volontariato. "La legislazione attuale potrebbe dare una grossa mano – ha spiegato – senza che nessuno dei due comuni debba rinunciare in favore dell’altro". Vincenzi ha messo sul tavolo i numeri: "In cassa con la fusione dei due comuni – ha illustrato – arriverebbero 2.200.000 euro all’anno per 10 o 15 anni. Nella prossima legislatura secondo me dovrà essere un argomento all’ordine del giorno di entrambe le amministrazioni comunali, indipendentemente dal colore politico, per dare un futuro certo e sicuro ai nostri cittadini". Già un anno fa questo tema era affiorato dalle discussioni in consiglio comunale, raggiungendo Vigarano che, dal canto suo, aveva chiaramente detto, attraverso il sindaco Davide Bergamini, parlamentare della Lega, che si trattava di un tema del quale non si era mai parlato, prendendone le distanze. Il tema della fusione, per Vincenzi, parte da un’analisi attenta dei servizi garantiti dal Comune: "Abbiamo subito un aumento, come per tutte le famiglie – ha spiegato Vincenzi – e minori entrate per circa 1.200.000 euro negli ultimi due anni. Riusciremo nei prossimi anni a mantenere questa quantità e qualità nei servizi ai nostri cittadini? La situazione soprattutto nelle frazioni tra dieci anni sarà drammatica, con il calo della popolazione. Serviranno risorse".

Claudia Fortini