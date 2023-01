"Costi pazzi sull’energia, va implementata la rete geotermica"

"In una realtà demograficamente debole come quella di Ferrara, l’inflazione colpisce di più probabilmente perché, mancando l’offerta, gli operatori per sopravvivere sono costretti a ritoccare i prezzi al rialzo". Questa è una delle spiegazioni che l’economista Andrea Gandini dà dell’ondata inflattiva che nel nostro territorio si abbatte con questa veemenza. Ma, oltre alla scarsa offerta e alla scarsa concorrenza, c’è anche un altro fattore che probabilmente è determinante in questo scenario. Ed è legato all’energia. Dunque Gandini allarga lo sguardo a livello nazionale. "Il nostro Paese – spiega – è sempre stato energeticamente fragile. Questa debolezza, specie in un contesto come questo aggravato dal conflitto in Ucraina, viene accentuata. E, purtroppo, a farne le spese sono le famiglie e le imprese". Su queste ultime, in particolare, l’economista è molto chiaro. "Se un’azienda italiana è costretta a pagare l’energia diversi decimali in più di un competitor estero – spiega – è chiaro che questo ha una ricaduta micidiale sul mercato. Si genera infatti un gap di competitività assolutamente insostenibile". Che è l’unica cosa di cui l’Italia non ha bisogno, figuriamoci un territorio come il nostro.

Ma la grossa ’colpa’, come spesso accade, è a monte. Perché nessuno, dice Gandini, "ha mai sfruttato la più grande ricchezza che l’Italia ha: la geotermia". "Il nostro – scandisce – è il Paese nel quale ci sono più giacimenti geotermici al mondo e lo ha stabilito uno studio realizzato da alcune università americane qualche tempo fa. Eppure, nessuno utilizza questo strumento formidabile". Il nostro territorio è un’eccezione. Ma fino a un certo punto. Sì perché con queste impennate dei prezzi sul gas, anche chi era allacciato alla rete di Teleriscaldamento, ne ha pesantemente risentito. Vedendosi recapitare in buchetta bollette dagli importi visibilmente lievitati

"Ferrara – prosegue Gandini – si è accorta della geotermia quasi per caso. Peraltro non sono ancora tantissime le utenze legate alla rete di teleriscaldamento, senza contare che legare il prezzo della geotermia a quello del gas è un grave errore". Per cui, sia in Italia che sul territorio, occorrerebbe "implementare la rete geotermica". Anzi, secondo Gandini, servirebbe mettere a punto "un piano nazionale per la geotermia". Magari partendo da qui. Da Ferrara.