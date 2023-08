Costi triplicati, chiude il circolo giovanile

"A fine anno cesserà la sua attività per sempre". E’ la considerazione del presidente del Circolo Giovanile Codigorese Giovanni Zigiotti, che assieme ai soci Dino Dianati e Gianni Serra, ma anche in rappresentanza del Rotary Club di Comacchio Codigoro Terre Pomposiane, ha voluto esternare tutta la propria amarezza per "non aver ricevuto nessuna risposta dal Comune di Codigoro in merito ad un aiuto economico per fronteggiare costi delle utenze triplicati e su un progetto bellissimo". Il Circolo, creato nel 1962 conta 70 soci oltre ad altri 40, in maggioranza donne, che pagano una quota sociale più bassa, appassionate di Burraco e almeno una volta la settimana si svolgono tornei che vedono ben 8 tavoli impegnati dagli amanti del Burraco. Con gli anni gli ampi locali di proprietà dell’amministrazione comunale, hanno visto i soci, sempre a causa dei costi, chiudere il primo piano. Ci sono tuttavia 4 grandi e moderni biliardi, dove la squadra del Circolo ha raccolto primi posti nei vari campionati e recentemente promosso un corso di biliardo per signore. Il presidente ricorda come dopo aver preparato il progetto "Una comunità che si mette in gioco" accompagnato da un appello sottoscritto da soci e non. Ipotesi Un piano avvallato dal presidente dell’Arci Uisp di Ferrara e a gennaio c’è stato l’incontro col sindaco Alice Zanardi assieme allo stesso presidente dell’Arci senza alcuna risposta per la concretizzazione del progetto prodromico anche al mantenimento del Circolo. "Eppure – prosegue Zigiotti – e ringrazio il presidente dell’Uisp che aveva corretto il progetto e quello del Rotary Fiorenzo Zannini per il contributo, era articolato sulla socializzazione dei meno giovani. Attraverso corsi di ginnastica dolce, yoga, pittura, bridge e ballo, per un invecchiamento attivo e la promozione della socializzazione contro il sempre maggiore isolamento che rischiano coloro che appartengono alla terza età. Inoltre, grazie alle esperienze passate di molti soci, nel mondo scolastico, si pensava di creare uno spazio accogliente e stimolante per i meno giovani abbinato alla possibilità di aiutarli nel fare i compiti di matematica e italiano, supportarli nello studio e contribuire così alla crescita culturale dei ragazzi, anche con corsi di musica. Abbiamo fatto ogni tentativo autotassazione, aumento dei costi per la fruizione delle sale biliardo, ma temo a malincuore – conclude il presidente Giovanni Zigiotti – che il 2023, salvo imprevisti, sarà l’ultimo anno di vita del Circolo Giovanile Codigorese".

cla. casta.