"Costi triplicati, salta il ’Codi Show’"

Il "Codi Show", che si teneva da anni, durante la fiera di Santa Croce a Codigoro, non si farà per questa edizione, prevista il prossimo settembre. Lo ha detto il sindaco Alice Zanardi (nella foto), rispondendo ad un’interpellanza del consigliere di opposizione Marco Barboni. "I costi dei cachet dei cantanti sono triplicati – ha spiegato il primo cittadino – ma per il futuro vedremo". "A me non risulta – ha aggiunto sempre Barboni – questo aumento spropositato dei cantanti, anche se ho sempre sostenuto che le spese del ’Codi Show’ erano troppo alte per la nostra comunità e forse se il Comune avesse speso meno, certe risorse risparmiate potevano servire ad intervenire su tante altre situazioni difficili e sul decoro urbano". Sulla richiesta dello stato di emergenza per il granchio Blu e su tante altre questioni, voto all’unanimità, mentre sulle variazioni di bilancio l’opposizione si è astenuta. La maggioranza ha poi deliberato l’effettuazione dei lavori di manutenzione straordinaria per la facciata della caserma dei Carabinieri, quelli per consentire ai disabili che si recano alla Torre della Finanza di poter seguire ciò che avviene ai piani superiori e altri investimenti per il sociale. Spiegazioni sul bilancio, sempre della Pro Loco, a suo parere di "non facile comprensione in ogni sua parte e in alcuni punti venendo meno ad uno dei principi cardine dettati dal legislatore, la trasparenza e la facile comprensione". Il primo cittadino ha replicato che tutti i bilanci sono complicati e di non facile comprensione, "ma che tutto è trasparente".