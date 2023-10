Le promettono che farà la sarta poi la costringono a vendersi

Ferrara, 27 ottobre 2023 – Era partita dalla Nigeria con il sogno-promessa di arrivare in Italia e trovare un lavoro, magari come sarta, ma si è ritrovata ben presto a prostituirsi per strada. La traversata della speranza in cerca dell’Eldorado, dopo mesi e mesi di traversie, si è concluso per la ventenne nigeriana con la costrizione, una volta arrivata a Ferrara, a vendere il proprio per corpo per vivere e soprattutto per ripagare il debito che lei e la sua famiglia avevano contratto – circa 25/26mila euro – per farle raggiungere l’Italia.

Arrivata in Italia con il sogno di fare la sarta e costretta a vendersi

Un inferno quello raccontato dalla giovane che è durato per sei mesi circa, da agosto 2016 a febbraio 2017. Che si è concluso quando la ragazza ha deciso di smettere nuovamente di prostituirsi e farsi aiutare dal Centro donne e giustizia. Ieri lei, che chiameremo Bea, nome di fantasia, era stata convocata davanti al collegio del Tribunale di Ferrara per raccontare la propria odissea e rispondere alle domande del pubblico ministero Stefano Longhi e dei giudici. Ma non si è presentata Bea. Tanto che il presidente del Collegio giudicante, Piera Tassoni, nel fissare la prossima udienza al 21 marzo prossimo, ha disposto anche l’accompagnamento coattivo della giovane che vive in un’altra regione d’Italia. Deve raccontare anche davanti ai giudici quanto già dichiarato agli uomini della squadra mobile di Ferrara che hanno compiuto gli accertamenti sul suo racconto e individuato i due connazionali, marito e moglie, che l’avevano ospitata nel loro appartamento alla periferia della città e che oggi sono accusati di sfruttamento della prostituzione.

La storia. Bea nella sua denuncia che ha dato origine alle indagini e al processo in corso davanti al Tribunale di Ferrara,, ha raccontato di essere partita dalla Nigeria dopo essere stata sottoposta al ’solito’ rito Wodoo con la promessa di riuscire a trovare un lavoro in Italia. Raggiunto il Belpaese ha poi capito che il lavoro era doversi prostituire per ripagare il suo debito con il Paese di origine. E gli odierni imputati, assisti dall’avvocato Simona Maggiolini, a suo dire erano i cuoi custodi, coloro non solo ai quali consegnava parte dei soldi, ma anche la ’proteggevano e vigilavano’ su di lei quando doveva lavorare, anche con comportamenti violenti. Poco dopo essere arrivata la giovane ha cercato di smettere di prostituirsi, prevalentemente nel Bolognese, ma le minacce alla sua famiglia rimasta in Nigeria l’avevano convinta a riprendere a vendersi. Salvo poi l’incontro con il Centro antiviolenza e la decisione di farla definitivamente. DA qui la denuncia e l’odierno processo contro i suoi ’carcerieri’ accusati di sfruttamento della prostituzione.