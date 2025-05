Costringe i figli a fare l’elemosina per la droga

Condannato a 5 anni per i maltrattamenti continui alla moglie e ai 4 figli piccoli, costretti a vivere nella paura. Una vicenda a dir poco drammatica quella che coinvolge un padre di 45 anni denunciato nel 2022 dalla moglie, che non ne poteva più dei soprusi nei suoi con fronti e dei bambini. Il marito, per ottenere i soldi con l’obiettivo di acquistare la droga, era arrivato a mostrare i figli alla gente per chiedere l’elemosina. E poi il ricatto ai piccoli: "Non dite niente alla mamma se no finisce male". In un episodio era arrivato a chiedere denaro con una video chiamata mostrando la figlia operata alle ginocchia sul letto dell’ospedale. Insomma, un inferno dal quale la moglie ha trovato la forza di uscire soltanto quando le percosse si sono estese ai figli piccoli. La chiamata ai carabinieri è arrivata di conseguenza. Il marito fra l’altro era reduce da un condanna in Pakistan quando venne arrestato nel 2016. Stava cercando di tornare in Italia dopo aver nascosto la droga addosso a uno dei figli. Scontati 4 anni di galera in Pakistan, il ritorno in Italia è stato un dramma per la sua famiglia. Invece di provare a rimettere insieme la sua vita ha iniziato a rendere impossibile quella della sua famiglia. A seguire la parte civile del processo per le vittime, l’avvocato Carlotta Occari. Le legale ha mostrato al giudice gli episodi, in molti casi rilevati anche dai carabinieri, che tra il 220 e il 2022, hanno visto protagonista il 45enne. L’uomo, oltre a spendere i soldi per la droga, non voleva che la moglie lavorasse. Insomma, la vita con lui era diventata un inferno.

m.r.