"Costruire il futuro con la pace". La lezione di Ovadia agli studenti

"Dobbiamo costruire il futuro con la pace". Una lezione speciale, quella di Moni Ovadia all’istituto superiore ‘Giosuè Carducci’ di Ferrara. Nell’aula magna quattro classi della 4ª e una 5ª, che hanno assistito all’intervento dello scrittore, attore e regista. In apertura la dirigente scolastica Lia Bazzanini ha ricordato che l’incontro rientra nel calendario degli eventi per la ‘Giornata della Memoria’.

Nel suo intervento Moni Ovadia si è soffermato sul valore dell’istituzione della Giornata della Memoria. Inoltre, ricordando alcuni passi del libro di Primo Levi ‘I sommersi e i salvati’, che s’incentra sul racconto dell’autore nei lager nazista, ha allargato il confronto ad esperienze analoghe della storia recente. Con una riflessione finale di Noam Chomsky. "L’istruzione è anche imparare a riconoscere i segni della storia, se si ripete". Una lezione di quasi due ore quella tenuta da Ovadia, che ha voluto ricordare il significato di questi momenti. "Si tratta d’incontri con i giovani che ci portano a ribadire l’importanza di dover costruire il futuro senza cancellare la memoria della storia. Siamo un mondo dove ci sono ancora troppe guerre, la storia non ha insegnato. Si deve proseguire e lavorare per costruire la pace". Moni Ovadia si è soffermato con alcune riflessioni sulle guerre in atto, dalla Ucraina al Medio Oriente. Nel merito di quest’ultima, a margine dell’incontro, ha voluto ribadire come: "Non ho mai cambiato la mia visione del conflitto Israelo-palestinese. Non ho mai odiato Israele, ma solo condannato il suo governo e le sue politiche. Lo ribadisco per chi mi accusa di stare dalla parte di Hamas. Si massacrano degli innocenti nella striscia di Gaza, per scelte che preferiscono la violenza ad un percorso di pace e riconoscimento dei popoli. Netanyahu è carico d’odio, non può essere lui a decidere di cancellare la Palestina, la violenza da ossigeno alla violenza ed ai terroristi. Si tratta di una classe politica miope che sta sbagliando ed anche molti israeliani sono contrari a questo governo". Agli studenti ha ribadito: "L’unica strada è la pace, non la guerra".

Mario Tosatti