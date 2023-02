Costruttori di futuro, città capofila L’artigiano del domani, i segreti

Parte da Ferrara l’iniziativa di Confartigianato, chiamata con lungimiranza "Spirito Artigiano", di riflessione, condivisione e confronto sulla cultura dell’artigianato aperta a tutti i livelli dell’imprenditoria, dell’economia e della politica. Lunedì, dalle 17.30 al ridotto del Teatro Comunale, docenti universitari, dirigenti di azienda e rappresentanti dell’associazione di categoria, presenteranno il quaderno della Fondazione Germozzi, scritto da Alessandro Rosina, professore ordinario di Demografia e statistica sociale alla facoltà di Economia dell’università Cattolica di Milano. "Un tema particolarmente stringente e molto caro alla nostra associazione – spiega Graziano Gallerani, presidente provinciale di Confartigianato –, la demografia. Già il titolo dell’evento è indicativo: ’Costruttori di futuro, la modernità delle imprese a valore artigiano di fronte alle crisi attuali’. Un tema che intreccia fortemente anche il mondo del lavoro e che, inevitabilmente, impatta anche sull’annoso problema della mancanza di manodopera specializzata e di figure professionali adeguate a gestire la tecnologia che è entrata prepotentemente nelle nostre imprese".

Ne parleranno, oltre all’autore, il presidente nazionale di Confartigianato Marco Granelli, il rettore dell’Università di Ferrara, Laura Ramaciotti, il docente della Cattolica Mauro Magatti, il direttore generale del Censis Massimiliano Valerii e il docente della statale nonché il presidente della fondazione Germozzi, Giulio Sapelli. A coordinare l’incontro sarà il responsabile della redazione di Ferrara del Resto del Carlino, Cristiano Bendin. "Quello della demografia – spiega il segretario generale provinciale Paolo Cirelli – è un tema sul quale spesso dibattiamo perché rappresenta il vero scoglio per la produttività. La nostra provincia è tra quelle che hanno un trend demografico peggiore. Se non si comprende questo problema – sottolinea Cirelli – non è possibile impostare alcuna strategia per il futuro. Ecco perché vogliamo con queste iniziative dare vita a un dibattito che arrivi fino ai decisori pubblici. Senza la presenza di lavoratori giovani e qualificati le imprese in futuro saranno impossibilitate a produrre". Ecco allora spiegata "la presenza continua nelle nostre iniziative del nostro Ateneo e il forte interesse che la nostra associazione manifesta in tutti i percorsi innovativi che l’università mette in cantiere per promuovere un rilancio dell’impresa, soprattutto quella artigiana".

Lauro Casoni