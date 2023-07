"Costumi e ricordi, rivive il maestro Brindisi"

Come ogni estate, anche quest’anno il 25 luglio, il Comune di Comacchio ricorda il giorno della scomparsa del maestro Remo Brindisi. Ora la ricorrenza coincide anche con i 50 anni della Casa Museo di Lido di Spina, realizzata dal grande architetto Nanda Vigo che venne inaugurata nel 1973. La serata, organizzata da Made Eventi, in questa occasione non poteva che essere eccezionale. L’evento sarà un omaggio al grande artista di Lido di Spina, come vive nel ricordo di Carlo Tedeschi, uno dei più grandi registi teatrali italiani, figura poliedrica contemporanea e si snoderà tra racconti, letture, performance teatrali e coreografie della RDL, compagnia teatrale da lui formata, attualmente impegnata in campo artistico e sociale a livello nazionale. In un connubio di arte e vita, tra impegno civile, creatività e versatilità, la conoscenza e stima reciproca tra Remo Brindisi e Carlo Tedeschi portarono nel ‘95 alla realizzazione straordinaria, da parte di Tedeschi e della sua sartoria, di alcuni tra i più audaci bozzetti di costumi firmati Brindisi. Questi abiti, riportati alla loro naturale bellezza artistica e sartoriale, durante la serata prenderanno vita e potranno essere ammirati nelle esibizioni dei vari performer. "Qualche mese fa sono stato invitato ad assistere ad uno spettacolo di Carlo Tedeschi al lago di Monte Colombo – racconta Alessandro Pasetti, direttore artistico Made Eventi – e ho visto dei disegni con l’inconfondibile stile di Brindisi. Ho pensato che sarebbe stato bellissimo mostrarli al pubblico. Così grazie alla disponibilità di Tedeschi e del suo davvero magnifico staff, è nata l’idea di far rivivere quei costumi, con tutto il loro carico di storia e di restituire questo pezzo di storia artistica di Comacchio". Sarà uno spettacolo davvero fantastico ad ingresso gratuito, quello che prenderà il via martedì sera alle 21.30, nel giardino della Casa Museo ‘Remo Brindisi’. Oltre ad un intervento del regista romano, ci sarà un omaggio al cinquantesimo della struttura da parte di Laura Ruffoni, direttrice del Museo e ovviamente dei rappresentanti del Comune di Comacchio (l’ingresso sarà libero fino ad esaurimento dei posti). Per celebrare il 50esimo anniversario dall’inaugurazione della Casa Museo ‘Remo Brindisi’, mercoledì prossimo proseguirà la rassegna ‘Conversazioni a Villa Brindisi’, il ciclo di conferenze all’interno del programma Arte e Archeologia di Comacchio, che si tengono nella suggestiva cornice della struttura espositiva di Lido di Spina.

Valerio Franzoni