Cotechino, premi e fuochi d’artificio: ecco la sagra

ALBERONE

Ad Alberone, nell’area del centro sportivo, sta per prendere vita la 124º Sagra del Cotechino, appuntamento della tradizione gastronomica che sarà protagonista dal giovedì al 3 settembre. Ricchissimo e gustoso il menu ma anche il dettaglio delle serate musicali e, inoltre, sarà presente tutte le sere anche il bar con ottimi aperitivi e cocktail. Non mancherà la pesca di beneficenza con ricchi premi da poter vincere. Mentre per la serata finale è in programma lo spettacolo pirotecnico. Ricchissimo il menu che propone tanti piatti a base di cotechino, ma anche particolarità come la salamina, la faraona o il tartufo. Anche le serate musicali saranno capaci di soddisfare tutti i gusti.

Si parte venerdì con ‘Gli angeli’, tribute band che proporrà i grandi successi di Vasco Rossi, si continua il giorno dopo con l’orchestra Aldo e Cristina e il 27 con l’orchestra Cristina Banini, occasioni per ballare dal liscio fino ai ritmi più movimentati.

Il primo settembre sarà dedicato ai balli di gruppo con l’esibizione dei maestri Silvano e Samantha che mostreranno anche i latinoamericani.

Il 2 settembre si balla con Dj Beppe e i 3 torna l’orchestra con Patty Stella.

l.g.