Covid-19, numeri in calo In sette giorni 243 nuovi positivi e tre le persone decedute

Numeri in calo per quanto riguarda i contagi da Covid-19: da giovedì 19 a mercoledì scorso, infatti, sono stati registrati 243 nuovi positivi da coronavirus. Mentre sono state tre le persone decedute. Si tratta di due donne che erano residenti a Ferrara di 88 e 75 anni, entrambe con patologie preesistenti all’infenzione e di un uomo di Bondeno di 85 anni. Dodici le persone, negli stessi sette giorni presi in esame, che hanno avuto bisogno di essere ricoverate in ospedale, delle quali due in terapia intensiva. 224 i pazienti che sono entrati in isolamento domicliare e 281 coloro che ne sono usciti. Continua il calo dei numeri dei contagi anche nel resto dell’Emilia-Romagna dove nella settimana dal 20 al 26 gennaio i nuovi casi di positività al Covid sono stati 2.573 in più rispetto alla settimana precedente, su un totale di 44.087 tamponi eseguiti negli ultimi sette giorni di cui 19.486 molecolari e 24.601 come test antigenici rapidi. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 5,8%. L’età media dei nuovi positivi è di 53,9 anni. Sono stati registrati altri 29 decessi: uno in provincia di Piacenza, 7 in provincia di Parma, uno in provincia di Reggio Emilia, 4 in provincia di Modena, 10 in provincia di Bologna, 3 in provincia di Ferrara appunto, 2 in provincia di Ravenna, uno in provincia di Forlì-Cesena. Dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 19.165, le persone complessivamente guarite sono 5.997 in più rispetto alla settimana precedente. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 31.