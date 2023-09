Covid e decessi nelle Rsa. La procura: "Archiviare"

Certamente "non è stato fatto tutto il possibile per prevenire e contenere la diffusione del Covid nelle strutture", ma il contenimento di ospiti e Oss e l’adozione corretta dei dispositivi di protezione "non sarebbero stati probabilmente sufficienti a impedire completamente l’ulteriore diffusione del virus". Ciò, considerando anche "le conoscenze dell’epoca", le competenze degli operatori e le istruzioni operative che arrivavano via via. Per il pm Ciro Alberto Savino il procedimento (omicidio colposo) contro i dirigenti delle Rsu di Argenta (Beneficenza Manica, Villa Aurora e La Fiorana difesi dagli avvocati Riccardo Caniato e Simone Trombetti) deve essere archiviato. E lo chiede al gip attraverso tre pagine di motivazioni nelle quali tornano alla ribalta quei momenti terribili del 2020 quando soprattutto le strutture per anziani vennero falcidiate dal maledetto virus che provocò decessi a catena. Un dato portato alla ribalta dal consulente della Procura in riferimento alla ’Beneficenza’: su 85 ospiti, il 71.7% (61 persone di cui 18 operatori sanitari) risultò positivo, 18 furono le vittime. Ecco perché, dopo le denunce dei familiari (rappresentati dagli avvocati Gabriella Azzalli, Bruno Barbieri e Andrea Albertini), gli inquirenti erano chiamati a verificare l’esistenza di un collegamento tra morti e ingresso del Covid nelle struttura. Se, in caso affermativo, si sarebbero potute attuare misure di profilassi tali da evitare quella strage. Con l’insinuarsi del virus, tra fine febbraio e inizio marzo 2020, le uniche forme di cautela adottate inizialmente furono quelle classiche di contrasto alle epidemie: screening di potenziali infetti, distanziamento, mascherine. Ma, sottolinea il magistrato, questi accorgimenti "non sono stati puntualmente osservati; la sorveglianza dei soggetti sintomatici si è rivelata insufficiente a prevenire ulteriori contagi; gli screening presentavano tempistiche inadeguate e infine le mascherine spesso venivano utilizzate con riluttanza". In tutto questo anche le circolari ministeriali, di fronte a un nemico subdolo e ancora sconosciuto, "erano pressoché inesistenti".

A fare il resto, poi, "la mancanza di reale organizzazione" con risultati tardivi dei positivi, "quando ormai il Covid aveva potuto propagarsi fuori dalla stanza del singolo degente". Appurati gli errori, la domanda per il pm è questa: tali condotte sono rimproverabili ed esigibili agli indagati? E un comportamento alternativo "lecito" avrebbe impedito l’evento morte? Per arrivare a un giudizio di responsabilità penale, è il ragionamento, occorre dimostrare che "il comportamento alternativo lecito dell’indagato potesse comunque impedire la propagazione in vasta scale del virus con conseguenze salvifiche". Il quesito, però, precisa Savino, "non può trovare soluzione affermativa". Motivo? Per l’ubiquità del virus, la mancanza di dati obiettivi e certi sulle modalità del contagio, l’impossibilità di isolare tutti gli Oss che vi prestavano servizio e che continuavano a entrare e uscire dalle strutture. Insomma, la catena dei contagi poteva sì essere "contrastata prima", ma "non impedita completamente". Il numero dei contagi poteva essere ridotto "ma è impossibile da quantificare scientificamente".

