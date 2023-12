Covid, esplosione di casi gravi. L’azienda: "Attese più lunghe in Ps": "Mio padre, 90 anni, è lì da 3 giorni"

FERRARA

L’eplosione di casi di influenza dovuta al Covid o al virus di stagione, ha creato problemi per gli ingressi al pronto soccorso dell’ospedale di Cona, con dificoltà soprattutto per i pazienti che sono costretti ad attendere a lungo, come comunicato dalla stessa azienda ospedaliera.

"Si stanno verificando prolungamenti nelle attese di ricovero al pronto soccorso, situazione dovuta ancora alla forte pressione di pazienti affetti da Covid e da influenza stagionale – si legge in una nota – Rispetto al Covid, dal primo dicembre ad oggi il Dipartimento di Sanità pubblica ha registrato, in provincia di Ferrara, 797 nuovi casi, vale a dire circa 60 casi al giorno. Nello stesso periodo del mese di novembre i casi registrati erano stati 384 vale a dire meno della metà. Le persone attualmente ricoverate all’ospedale di Cona per problemi di salute legati al Covid sono 56. Più in generale rispetto alle sindromi respiratorie, si registra un numero significativo di polmoniti gravi, per le quali si rende necessario il ricovero, e questo aumenta i tempi necessari per reperire il posto letto con permanenza in pronto soccorso più prolungata. Contestualmente si stanno verificando sempre più frequentemente anche situazioni di difficoltà di dimissione di pazienti per motivazioni di ordine sociale, oltre che sanitario, ulteriore dinamica che rende difficoltoso il turnover di posti letto e conseguentemente la permanenza in Pronto soccorso".

La figlia di un anziano paziente, proprio ieri, in merito ci ha segnalato che suo padre di 90 anni "è su una barella da 3 giorni - racconta Michela – e gli hanno diagnosticato la polmonite da Covid. Stamattina (ieri, ndr) ho scritto spiegando la criticità e detto che mio padre è dolorante, lo hanno anche dovuto anche sedarlo. È una situazione aberrante: sono tre giorni che non mangia un pasto caldo che non si può lavare . Ed è dolorante perché da tre giorni è immobile su una barella".