Covid, i nuovi orari di tutte le sedi

La campagna di vaccinazione anti-Covid riprogramma le attività alla Cittadella della Salute San Rocco e nelle altre sedi vaccinali attive sul territorio provinciale presso gli Ospedali e le Case della SaluteComunità, in considerazione dell’attuale andamento epidemiologico e dei minori dati di accesso delle ultime settimane, anche al fine di ottimizzare le risorse professionali per attività extra-Covid. Di seguito giorni e fasce orarie di apertura per l’accesso diretto: Ferrara - Cittadella “San Rocco” - settore 19: martedì 28 febbraio; martedì 7 marzo, sabato 11, martedì 14, martedì 21, sabato 25 e martedì 28 marzo dalle ore 10 alle 13; Copparo - Casa della SaluteComunità: 28 marzo dalle 17.30 alle 19.30; Cento - Ospedale SS. Annunziata: 28 marzo dalle 17.30 alle 19; Bondeno - Casa della SaluteComunità presso Ambulatorio IFeC: 24 marzo dalle 10 alle 13; Comacchio - Casa della SaluteComunità: 23 marzo dalle 17.30 alle 19.30; Argenta - Ospedale: 16 marzo dalle 17 alle 19; Ospedale del Delta: 28 marzo dalle 16 alle 19