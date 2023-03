"Covid, i responsabili dovranno pagare"

Caro Carlino,

già dai primi tempi della pandemia mi erano sorti dubbi, e uso un eufemismo, per la gestione, in primis dell’allora premier e del ministro della salute di quel governo impopolare e, ahimè, rivelatosi per quello che in realtà era. Un fallimento bello e buono. Ora che i magistrati hanno finalmente chiuso il fascicolo d’inchiesta sulla triste vicenda, vedremo cosa avranno da dire a loro discolpa questi personaggi che ritirarono l’esercito dalla famigerata “zona rossa” causando la strage di innocenti che tutti abbiamo visto con file interminabili di camion con a bordo i morti per Covid 19, diretti verso camere di cremazione. E speriamo vivamente che i tribunali non accettino motivazioni per “scelte politiche” a cui faranno sicuramente appello molti. Logica e buonsenso vogliono che chi si è battuto in questi anni per dare finalmente giustizia a chi non c’è più, abbia la sacrosanta risposta a tanto dolore. E la logica condanna agli autori di certo scempio.

Lettera firmata

*** ***

COVID2, UN ABBRACCIO

ALLE VITTIME

Il Covid, a quanto pare, ormai è alle porte ma a due anni dalle tragedie, vorrei ricordare tutte quelle persone che non ci sono più, quelle che hanno sofferto senza nemmeno poter vedere un’ultima volta i familiari.

Luca Galli